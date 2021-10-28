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Erdoğan’ı destekleyen AKP’lilerin oranı 8 puan azaldı

Metropoll Araştırma'nın anketine göre Erdoğan'ın "görevini yapış tarzını onaylamayanların" oranı yüzde 56.2'ye yükseldi. Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamadığını söyleyen AKP seçmenini oranı eylül ayına kıyaslandığında yüzde 17.8'den yüzde 23.8'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:30 - 28 Ekim 2021 Güncellenme:
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Erdoğan’ı destekleyen AKP’lilerin oranı 8 puan azaldı

Metropoll Araştırma, Türkiye’nin Nabzı ekim ayı anketinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı” konusunu da ele aldı. Ankete katılan seçmene, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylayıp onaylamadıkları soruldu.

Anket sonuçlarına göre, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 38.9 olurken, onaylamayanların oranı da yüzde 56.2 oldu. Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyen seçmen oranının yüzde 4.9 olduğu görüldü.

Parti tabanlarına göre incelendiğinde ise, AKP seçmeninde “Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamadığını söyleyenlerin oranında artış olduğu, yüzde 17,8’den yüzde 23,8’e yükseldiği görüldü.

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