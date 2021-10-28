Erdoğan’ı destekleyen AKP’lilerin oranı 8 puan azaldı

Metropoll Araştırma'nın anketine göre Erdoğan'ın "görevini yapış tarzını onaylamayanların" oranı yüzde 56.2'ye yükseldi. Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamadığını söyleyen AKP seçmenini oranı eylül ayına kıyaslandığında yüzde 17.8'den yüzde 23.8'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Metropoll Araştırma, Türkiye’nin Nabzı ekim ayı anketinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı” konusunu da ele aldı. Ankete katılan seçmene, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylayıp onaylamadıkları soruldu.

Anket sonuçlarına göre, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 38.9 olurken, onaylamayanların oranı da yüzde 56.2 oldu. Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyen seçmen oranının yüzde 4.9 olduğu görüldü.

Parti tabanlarına göre incelendiğinde ise, AKP seçmeninde “Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamadığını söyleyenlerin oranında artış olduğu, yüzde 17,8’den yüzde 23,8’e yükseldiği görüldü.

İlginizi Çekebilir AKP'ye anket şoku: İki kişiden biri 'Bir daha kesinlikle oy vermeyeceğim' dedi

İlginizi Çekebilir Son seçim anketi: Cumhur İttifakı'nda erime sürüyor

İlginizi Çekebilir Son seçim anketi: Millet İttifakı 8 puan önde

İlginizi Çekebilir Çarpıcı anket sonucu: Seçmenin yüzde 54'ü 'AKP iktidardan düşecek' dedi

İlginizi Çekebilir Son seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti

İlginizi Çekebilir Son yapılan tüm anket sonuçlarından AKP için bir 'ilk' çıktı

İlginizi Çekebilir İktidara yakın araştırma şirketi: AKP'nin birinci parti konumu ciddi risk altında

İlginizi Çekebilir Son seçim anketinin sonuçları dikkati çekti! İşte yeni barajı geçen partiler

İlginizi Çekebilir Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir Son seçim anketinde AKP'ye büyük şok! Seçmenlerin yüzde 30'u...

İlginizi Çekebilir Seçim anketi: Erdoğan büyük fark yedi