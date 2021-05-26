Erdoğan’ın Akşener’e yönelik sözlerine tepkiler çığ gibi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyaretinde karşılaştığı provokasyona değinerek, “Gelin hanım beni (Akşener) Netanyahu’nun yanına koyuyor onun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler…” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu, Erdoğan'a tepki gösterilen binlerce paylaşım yapıldı.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANI'NDAN UTANÇ DUYUYORUM”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Böyle bir Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi yönetmesinden utanç duyuyorum. Kullandığı ayrıştırıcı dil utanç vericidir. İkizdere'de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e yapılanları doğru olarak göreceksin ama Sedat Peker'in ‘oluk oluk kan akıtacağız' dediği mitinge ses çıkarmayacaksın. Sayın Meral Akşener, Meclis'te grubu bulunan bir partinin lideri, bir kadın, bir anne ve Rizelilerin bir gelini. Ülkeyi yöneten biri olarak Sayın Meral Akşener'e yapılan saldırıyı kınayacağın yerde takdirle karşılayacaksın. Bu, her şeyden önce temsil ettiği makama uygun sözler değildir” dedi.

CHP'li Başarır sözlerini şöyle sürdürdü:

“HALKIMIZ SANDIKTA KARAR VERSİN”

* Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Meral Akşener'e İkizdere'de yapılan saldırı için ‘az bile yaptılar' diyorsa, Sedat Peker ve Mehmet Ağar'dan hiçbir farkı yoktur.

* Demek ki Erdoğan, saldırıyı, şiddeti savunan bir insan. Meral Akşener orada ölseydi, darp edilseydi mutlu mu olacaktı? Kınaması gerekiyordu. Bu ülkenin huzura, hukuka, şeffaflığa, beraberliğe, birlikteliğe ihtiyacı var. Ben böyle bir Cumhurbaşkanı'nı 84 milyon insanımıza yakıştıramıyorum. Bundan sonra ülkeyi sadece seçim, sandık paklar. Bakalım kim kirli, kim temiz, kim namuslu kim namussuz, buna halkımız sandıkta karar versin.

“TEHDİT DİLİ ASLA AMA ASLA KABUL EDİLEMEZ”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Testide ne varsa, ağzından o dökülür. Yüreği millete karşı mühürlenmiş bir dilden, elbette temiz bir söz dökülmez. Ama millete ve millet ittifakına tehdit dili, asla ama asla kabul edilmez. Boğaz dokuz boğumdur. Dokuz düşün bir konuş.”

“ANLAŞILAN O DA AKLINI TATİLE ÇIKARMIŞ”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Bunlar aklı başında bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil. Anlaşılan o da aklını tatile çıkarmış.”

“'SALDIRININ ARKASINDA BEN VARIM' AÇIKLAMASIDIR BU”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “Cumhurbaşkanı açıkça suçu ve suçluyu övüyor, şiddete teşvik ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e yapılan saldırının ‘arkasında ben varım' açıklamasıdır bu. Ülkeyi yönetenler mafya ağzıyla konuşmaktan vazgeçsinler.”

“GÖLGELERİNDEN KORKUYORLAR ASLINDA”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Gölgelerinden korkuyorlar aslında… Yaptıklarına ve söylediklerine bakılırsa bence de korksunlar… Halkın ve hakkın partisinde halk için hakikat için çalışmaya devam…”

“İKTİDARIN SEÇİMLERDEN UMUDUNU KESTİĞİNİ GÖSTERİYOR”

CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş: “Erdoğan’ın bugün muhalefeti hedef göstererek söylediği ‘Bunlar iyi günleri…' sözü, iktidarın seçimlerden umudunu kestiğini gösteriyor. Erdoğan’ın bu sözü yeni dönemin de işaretini veriyor. Oylar düştükçe korkutarak yönetmeyi tercih ediyorlar. Ama bilin ki; #Korkmuyoruz”

“BU DA SANA DERT OLSUN SARAY'IN MUKİMİ”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Türkkan, Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesiti sosyal medya hesabından, “Bu da sana dert olsun Saray'ın Mukimi” notu ile paylaştı.

“EL Mİ YAMAN, BEY Mİ YAMAN GÖRECEĞİZ”

Türkkan'ın paylaştığı videoda Akşener'in şu sözleri yer aldı:

* Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da Müslüman bir Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz; el mi yamanmış, bey mi yamanmış.