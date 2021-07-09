Erdoğan’ın İnönü iddiası tutanaklarda bulunamadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1946 seçimleri öncesi ‘'Ben ihtilalci ve kuvayi milliyeci İsmet'im. Muvaffak olamazsak eski usulde devam ederiz'' diyerek darbe sopası gösterdiğini iddia etti. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın TBMM tutanaklarında yer aldığını ifade ettiği sözlere ilişkin soru önergesi verdi.

TBMM Başkanvekili AKP'li Süreyya Sadi Bilgiç, “TBMM tutanakları incelenmiş, belirtilen ifadeler tespit edilememiştir” yanıtını iletti.

Özel, yanıt üzerine “Erdoğan, İnönü'nün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığını iddia ettiği, aslında hiç var olmamış bir konuşmasını alıntıladı. İnönü'nün demokrasiye vurgu yapan, darbe olasılığına karşı duran yığınla sözü varken, hiç söylenmemiş sözleriyle 27 Mayıs darbesine zemin hazırladığı iddialarının gerçeklikle bağdaşmadığını deşifre ettik. İnönü ailesinden ve tüm ülkeden özür dilenmeli'' dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 27 Mayıs 2021'de genişletilmiş il başkanları toplantısında İnönü'nün şöyle dediğini ileri sürmüştü: “İnönü, TBMM'de yaptığı bir konuşmada şöyle diyor: ‘Buraya gelirken dışarıda Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Çağırın binbaşıyı, beni alıp götürmesini söyleyin. Bakalım emrinize itaat edecek mi? Binbaşıyı ben çağırayım ve Meclis'i feshettireyim. Bunu ister misiniz? İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız'…”

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