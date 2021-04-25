Erdoğan’ın kararıyla imara açılmıştı, ağaç kesimi başladı

Ordu Fatsa’da Çerkezler Tepesi olarak bilinen yaklaşık 99 dönümlük ormanlık arazi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yapılaşmaya açıldı. Vatandaşlar alınan bu karara tepki gösterse de, bir süre sonra tepedeki ağaçlar kesilmek üzere işaretlenmeye başladı. Belediye de bölgenin turizme kazandırılacağını açıklayarak, tepeye mesire alanı,piknik üniteleri, yaya yolları, spor sahaları, paintball alanı,seyir teraı, konaklamak için ahşap evler ve lokanta gibi sosyal donatılar yapılacağını açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI KENDİLERİNE KALKAN YAPTILAR

Apartmanlar arasında kalan ormanlık alanda işaretli ağaçları kesmek için cuma günü başlayan 3 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen beleidiye görevlileri, Çerkezler Tepesi’ne giderek ağaç kesmeye başladı. Çevrede ki binalarda oturan vatandaşlar yasağa rağmen sokağa çıkarak bu durma tepki gösterseler de, güvenlik güçleri tarafından evlerine gönderildi. Ancak, avukat olması nedenyle sokağa çıkması serbest olan Fatsa Doğa ve Çevre Derneği üyesi Nura Hilal Gündüz, ekiplerin ağaç katliamını görüntüledi.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTIK

Avukat Gündüz, alınan kararın iptali için hukuki süreç başlattıklarını belirterek, “Burası Fatsa’nın içinde kalan tek ormanlık alan. Nefes alabildiğimiz tek yer. Biz isterdik ki, belediye buranın içini temizlesin bakımını yapsın ve insanlar burada nefes alabilsin. Ama, bir proje yapılmış. Ve sokağa çıkma yasağını kendilerine kalkan yaparak ağaçları kesmeye başlamışlar. Bütün tepkilerimize ve hukuki girişimlerimize karşı ağaç katliamına başladılar. Fatsa'nın geleceği çalınmaktadır. Belediye şu an burada kaçak bir çalışma yapıyor” diye konuştu.

BIRAKIN BURASI DA YEŞİL KALSIN

Fatsa’nın dağlarında ki ormanların madenler tarafından yok edildiği ileri süren Gündüz, “Burada sözkonusu olan bir doğal güzelliğin yok edilmesi. Çerkezler Tepesi'ne yürüyüş yolları, park, seyir yeri gibi yerler orada bir dalı bile kesmeden yapılabilir. Doğayı koruyarak istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Halkın kullanımına açmanızdan mutluluk duyarız. Bizim itirazımız ağaçların kesilmesine ve yapılaşmaya. Bakınız 99 dönüm bir koruluktan söz ediyoruz. Restoran, kafe, fındık kulesi, bungalov evler yapacaklar yerler Fatsa'da mevcut. Böyle uygun, geniş alanlar bulunabilir. İlçe boğuldu, nefes alamıyor. Tepenin 10 metre aşağısında kafeler, lokantalar, oteller var zaten. Bırakın burası da yeşil kalsın” dedi.