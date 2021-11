Erdoğan’ın kurmayından çarpıcı LGBT açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGBT’liler konusunda ezber bozan açıklamalar yaptı "İnsanların tercihlerine saygı duyulması gerekir. Başımızın üstünde yeri var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce "‘’LGBT, yok öyle bir şey" demişti.

Veli TOPRAK

AKP Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGBT'liler konusunda ezber bozan açıklamalar yaptı ve ‘'İnsanların tercihlerine saygı duyulması gerekir. Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesindeki rektör karşıtı gösterileri eleştirirken, ‘'LGBT, yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir” demişti.

Özhaseki katıldığı bir TV programında sıkça tartışma konusu olan LGBT konusundaki soruyu cevapladı ve ‘'İnsanların tercihlerine saygı duyulması gerekir'' diyerek şunları söyledi:

‘'Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Allah’ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi lüzumsuz abes yaratmamıştır. Her yarattığında bir hikmet vardır. O yüzden hiçbir şeyi şunu yok ederdim bunu yok ederdim olmaz. Hayat zıtlıklar üzerine kaim… Aklık varsa karalık var, uzunluk varsa kısalık var, iyilik varsa kötülük var.”

