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Erzurum’da 4.7’lik deprem

Geçtiğimiz günlerde 5.1'lik depremle sarsılan Erzurum'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 11.31'de merkez üssü Erzurum, Köprüköy olarak belirlenen 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:45 - 22 Kasım 2021 Güncellenme:
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Erzurum’da 4.7’lik deprem

Erzurum’da deprem hareketliliği sürüyor. Erzurum’un Köprüköy mevkiisinde saat 11.31’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem yerin 6,9 kilometre derininde gerçekleşti.

 

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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