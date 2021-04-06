Esenyurt Belediyesi’nin hasta nakil aracına AKP’den kalan borç yüzünden haciz konuldu

AKP'den CHP'ye geçen Esenyurt Belediyesi, geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle haciz krizi yaşıyor. Daha önce maaş, ikramiye, vergi gibi “haczedilemez” hesaplarının da aralarında bulunduğu tüm banka hesaplarına geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle haciz konulan Esenyurt Belediyesi'nin şimdi de hasta nakil aracına el konuldu. Edinilen bilgiye göre belediyenin hasta nakil aracı, Esenyurt'ta yaşayan diyaliz hastası olan yatalak bir hastayı evinden alarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.

HASTANE BAHÇESİNDE HACZEDİLDİ

Hasta nakil aracı, E-5 üzerinde hareket halindeyken 11.00 sıralarında trafik ekipleri tarafından durduruldu. Bir müteahhit firmasının önceki dönemden kalan ödenmemiş alacağı nedeniyle üzerinde haciz bulunan araç bağlanmak istendi. İçinde hasta olması nedeniyle aracın hastaneye kadar gitmesine izin verildi. Trafik ekiplerinin Beylikdüzü Hastanesi'ne kadar takip ettiği hasta nakil aracına burada el konuldu. Araç trafikten men edilerek Büyükçekmece Ayyıldız Yediemin Otoparkı'na çekildi.

MAKAM ARACI DA HACZEDİLMİŞTİ

2020 yılının mart ayında da Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt‘un kullandığı, piyasa değeri 180-200 bin lira arasında değişen 2006 model makam aracına AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle haciz gelmişti. 2019 seçimlerinde CHP'den AKP'ye geçen Esenyurt Belediyesi, 2004 yılından 5 Aralık 2017 tarihinde AKP'li Necmi Kadıoğlu tarafından yönetilmişti. 13 yıl 8.5 ay başkan koltuğunda oturan Kadıoğlu, son dönemini tamamlamadın 15 Aralık 2017'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.