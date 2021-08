Eski AKP Milletvekili Bakır: Ben hiç AKP’li olmadım

AKP'den ihraç edilen 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Twitter hesabından AKP hükümetine gelen bir eleştiriye "Ben AKP'li değilim, hiç olmadım" şeklinde yanıt verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, AKP iktidarına yönelik sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen bir eleştiriye yanıt verdi…

“Şu an çok mutlu bir haber aldım. Dünya en iyi üniversiteleri sıralamasında 6. olan London School of Economics (LSE) ve dünya sıralamasında 8.olan University College London “Hukuk” bölümlerini resmi olarak bitirerek onur derecesiyle mezun oldum. Artık bir hukukçuyum! Çok mutluyum!” mesajına gelen “O zaman gel Türkiye de hukuku tesis et. En azından verdiğiniz zararı onarın” tepkisine yanıt veren Bakır, “Ben AKP’li değilim, hiç olmadım” ifadelerini kullandı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Bakır, İstanbul Bakırköy’de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesi üzerine açıklamalarda bulunmuştu…

Bakır, “Bu sabah Bakırköy’de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!” demişti.

Bunun üzerine AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Bakır’ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verildiğini belirtmişti.

İlginizi Çekebilir Eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, AKP'den ihraç edildi!