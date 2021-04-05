Eski Donanma Komutanı Güner: Asker karşıtlığı hortladı

Montrö Sözleşmesi ile ‘takke ve cübbeli amiral’ konusunda ortak açıklama yapan 103 emekli amiralle ilgili soruşturma kapsamında, imzacılardan 10 emekli asker gözaltına alındı. Dört amiral yaş durumları göz önüne alınarak ifadeye çağrıldı. Karara tepkiler büyürken eski Donanma Komutanı emekli oramiral de Nusret Güner bir açıklama yaptı:

TEK DÜŞÜNCELERİ ÜLKENİN GÜVENLİĞİ VE REFAHI

“Maalesef halkımızı olabilecek tehlikelerden haberdar etmeye çalışan 103 değerli amiralimizin en azından bir kısmını bu sabah erken saatlerde gözaltına almaya başladılar. Değerli arkadaşım emekli Koramiral Kadir Sağdıç da bu sabah gözaltına alındı. Olabilecek tehlikelere dikkat çeken emekli amirallerimizi, yaptıkları açıklama nedeniyle darbeci diye niteliyor ve gözaltına alıyorlar. Muhalefetin de kötü sözlerine muhatap olan, tek düşünceleri ülkesinin güvenliği / refahı olan emekli amiraller üzerinden asker karşıtlığı hortladı.”

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