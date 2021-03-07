Eski eşini sokak ortasında tekmeleyen cani yakalandı

Samsun Canik Belediyesi önünde dün gece saatlerinde vatandaş kamerasına yansıyan olayda bir adamın yerde baygın yatan kadını defalarca tekmelediği görüntüler yansıdı. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun ‘anne’ diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa olaya müdahale etmek için aşağıya indiler. Saldırgan İbrahim Zarap’a sokakta meydan dayağı atıldı. Yerde hareketsiz yatan kadın E.M.(25) ise hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak” ifadelerini kullandı. E.M.’nin olaydan sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Zarap’ın polise verdiği ifadesinde, “Kızımı teslim ederken bana, ‘Sana bir daha kızı göstermeyeceğim’ gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım” dedi.

BAKAN SELÇUK: MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun’da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını duyurdu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUM”

Kızı E.M. ile İbrahim Z.’nin yaklaşık 3 yıldır ayrı olduklarını belirten baba İsmail Metegül, “İbrahim’in çocuğuyla bugün görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar, bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada 5 yaşında kızının yanında bu hareketi yapıyor. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.