Eski İBB hizmet binası 147.1 milyona satıldı

İBB şirketi KİPTAŞ, İstanbul'da muhtelif bölgelerde bulunan 26 dükkan ve 6 arsa ile İGDAŞ'a ait taşınmazları “5. Gayrimenkul Müzayedesi”nde açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen halka açık düzenlenen ve canlı yayınlanan müzayedenin ilk oturumunda mülkiyeti İGDAŞ'a ait olan ve daha önce İBB'nin ve İGDAŞ'ın da kullandığı Merter'deki eski hizmet binası ile “Ünalan İkmal Sahası Arsası” satışa çıkarıldı.

Müzayede sonunda Merter eski hizmet binası, 147 milyon 174 bin 933 TL'ye özel bir inşaat şirketine satıldı. Ünalan'daki arsaya ise teklif veren çıkmadı. Müzayedenin ikinci oturumunda KİPTAŞ portföyünde bulunan 26 ticari birim ile 6 arsa yatırımcılara sunuldu.

Oturumun sonunda 3 arsa toplam 7 milyon 976 bin 220 TL'ye, 3 adet dükkan da 1 milyon 528 bin 700 TL'ye satıldı. Satışa sunulan KİPTAŞ'ın envanterindeki dükkan ve arsalardan elde edilen gelirin, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde kaynak olarak kullanılacağı belirtildi.