Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz beraat etti

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan ve ‘Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, beraat etti.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, Kasım 2020'de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yavuz, 15 Nisan 2021 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkmış ve tahliye edilmişti.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Cihan Yavuz ile avukatı katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Yavuz, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyerek beraatını talep etti.

BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçların Cihan Yavuz tarafından işlendiğinin sabit olmaması ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı nedeniyle beraatına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, daha önce Yavuz hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmetti. Karar açıklandıktan sonra, muhalefet şerhi koyan üye hakim, Yavuz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini ancak, sanığın eylemleri doğrultusunda, ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, karara katılmadığını ifade etti.