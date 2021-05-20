‘Esnafa verilen sözde destek de akaryakıt zammıyla geri alındı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada akaryakıtta yüzde 54 ile yüzde 186 arasında değişen ÖTV zammını değerlendirdi.

“EŞEL MOBİL SİSTEMİ İFLAS ETTİ”

İktidarın faturayı yine vatandaşa kestiğini belirten CHP'li Akın, şunları dile getirdi: “Akaryakıta yapılan bugün itibarıyla geçerli olacak rekor orandaki ÖTV zammı; iktidarın tamamen popülist bir şekilde uyguladığı “eşel mobil sisteminin” iflas ettiğinin göstergesidir.

33 ay önce popülist bir şekilde başlayan söz konusu uygulama bugün akaryakıtta vatandaşımıza fahiş zam olarak döndü. İktidar faturayı kendisine değil, yine vatandaşımıza kesti.”

“SÖZDE DESTEK ZAM OLDU”

Vatandaşa verilen sözde desteğin zamlarla cebinden alındığını dile getiren Akın, “Yanlış ekonomi politikalarıyla 2018 yılında ortaya çıkan döviz krizinin ardından kur kaynaklı artışları pompa fiyatına yansıtmayıp ÖTV üzerinden karşılayan iktidar böylece vatandaşa sözde destek verdiğini savunuyordu.

Ancak bugün sözde destek, vatandaşa rekor zamma dönüştü. Bu süreç içerisinde iktidar akaryakıtta kur kaynaklı gizli zamları; ÖTV üzerinden – başka bir deyişle vatandaşın başka bir cebinden almaya devam etti.” dedi.

“ENERJİDE YENİ ZAMLAR YOLDA”

Akaryakıtta yapılan rekor ÖTV zammının ulaşım maliyetlerini arttıracağını, bunun da pek çok sektörde yeni zamları beraberinde getireceğini aktaran Akın şöyle konuştu:

“Tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte 4,5 TL seviyesinde olan dolar kuru; yanlış ekonomi politikaları nedeniyle 3 yıl içinde 8,5 TL seviyesine yükseldi. Bu durum başta LPG olmak üzere bütün akaryakıt türlerinde eşel mobil sistemi sürdürülemez noktaya getirdi.

Akaryakıtta yapılan rekor ÖTV zammı ulaşım maliyetlerini artıracak bu da pek çok sektörde yeni zamları beraberinde getirecek. Vatandaşı her ay otomatikleşen zamlarla bunalırken, önümüzdeki aylarda elektrikte de yeni zamların geleceği öngörülüyor. İktidar yandaş şirketlere her türlü imkanı tanırken, vatandaşı ise zamlarla eziyor. İktidar halkın faturalarını düşürmek için değil, yeni zamlara kılıf uydurmak için çalışıyor.”

“ESNAFA SÖZDE DESTEK GERİ ALINDI”

Akın sözlerini şu şekilde noktaladı: “15 aydır süren salgın döneminde 1 milyon 200 bin esnafımıza verilen göstermelik bütün desteklerin toplamı; yandaş şirketlerin bir kalemde silinen kira, ceza ve vergilerine erişemiyor. Bu durum ortadayken; esnafımızın temel girdilerinden biri olan akaryakıta yapılan zam; sözde desteğin verilmeden geri alınması anlamına gelmektedir.”