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Esnafa yüzde 75 kira zammı yapan AKP’li belediyeye tepki: Gönül belediyeciliği değil, zulüm belediyeciliği!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Sahabiye Medresesi esnafının şikayetlerini mecliste gündeme getirdi. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin pandemiye rağmen mülkiyetinde bulunan iş yerlerine yüzde 75 oranında zam yaptığını ifade eden Arık, “Gönül belediyeciliği yapacağız dediniz, zulüm belediyeciliği yapıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 19:11, 31/03/2021
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Esnafa yüzde 75 kira zammı yapan AKP’li belediyeye tepki: Gönül belediyeciliği değil, zulüm belediyeciliği!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Sahabiye Medresesi esnafının şikâyetlerini TBMM'de gündeme taşıdı. Arık, pandemi nedeniyle zor günler geçiren Sahabiye Medresesi'ndeki kırtasiye esnafının mülkiyeti AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş yerlerine fahiş fiyat artışı yapıldığını ve bu durumun esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

“ZULÜM BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORSUNUZ”

AKP'li belediyenin zamlı kirayı ödeyemeyen esnafı iş yerlerinden çıkartmakla tehdit ettiğini ileri süren Arık şunları söyledi:

* Kayseri'de 7'den 70'e kitap denilince Cumhuriyet Meydanı'ndaki Sahabiye Medresesi'ndeki kitapçı esnafı akla gelir. Daha önceleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracıları olan bu esnaflarımız şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısıdır. Bu zor süreçte primini, stopajını, kirasını ödemekte zorlanan bu esnafımızdan Kayseri Büyükşehir Belediyesi kira bedelini yüzde 75 zamlı istemektedir.

* Evet yanlış duymadınız; yüzde 75 zamlı. Hem de 1 Nisan tarihine kadar ödemek şartıyla. Yoksa, ‘Çıkın' deniliyor. TÜİK enflasyon, ‘yüzde 11' diyor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yüzde 75 zam istiyor. Gönül belediyeciliği yapacağız dediniz, zulüm belediyeciliği yapıyorsunuz. Kayserili hemşerilerim bunun hesabını soracaktır.

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