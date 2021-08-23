Evde dehşet! Baba ve kızı feci şekilde can verdi

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı baba ve kızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, öğle saatlerinde Konya’nın Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. henüz belirlenemeyen bir nedenle Yusuf Güler ve kızı Sema Nur Saraç ile evlerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mustafa D., yanında bulunan tabancayla Yusuf Güler ve kızı Sema Nur Saraç'ı vurdu. Mustafa D. daha sonra intihar etti.

HASTEYE KALDIRILDILAR AMA…

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Yusuf Güler ile kızı Sema Nur Saraç ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba ve kızı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa D.’nin cesedi otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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