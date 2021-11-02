Evlenmesine bir hafta kala gittiği düğünde başından vuruldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bazı davetlilerin havaya rastgele ateş açtığı düğünde başından vurulan genç kız ağır yaralandı. Olay sonrası 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Suruç ilçesinin kırsal Molla Hamza Mahallesi’nde açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, halay sırasında tabancayla havaya rastgele ateş açtı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bu sırada ailesiyle birlikte akrabasının düğününe katılan Dilek D. (18) halayı izlerken kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğunu belirlediği genç kızı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Dilek D.'nin önümüzdeki hafta sonu evlenmeyi planladığı bildirildi.

DÜĞÜN YAPILAN ALANDA YÜZLERCE KOVAN BULUNDU

Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemede yüzlerce boş kovan buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü. (İHA)