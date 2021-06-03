Batman’da geçen yıl intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola hakkında dava açılması, Ezgi Mola’ya destek paylaşımlarında bulunan 16 ünlü isme de dava açılmasının ardından siyasetçiler de destek mesajları yolladı.

“#EzgiMolaYalnızDeğildir” etiketinde yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Ezgi Mola’ya açılan dava, insanları haksızlıklar karşısında susturma amacı taşıyor. Bu ülkede tecavüz edene tecavüzcü, insan öldürene katil, hırsızlık yapana hırsız denir. Ezgi Mola, milyonlarca insanın vicdanının sesini dile getirmiştir. #EzgiMolaYalnızDeğildir.”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Lütfü Türkkan: “Kötülük bulaşıcı. Haysiyetsizliği eleştirmek, eleştirene destek vermek suç haline dönüşmüş ise, burası dünya değil, cehennem. #EzgiMolaYalnızDeğildir”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Ezgi Mola’ya destek vermek suç ise bu suçu hepimiz işliyoruz. Ezgi Mola’yı değil tecavüzcüleri yargılayın. #EzgiMolaYanlızDeğildir”

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar: “#EzgiMolaYalnızDeğildir Ve değerlimizdir…”