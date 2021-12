Faizsiz finans mağdurları eylem yaptı: 54 bin ailenin çığlığını duyun

Cumhurbaşkanlığı kararıyla tasfiyesine karar verilen faizsiz finans kurumları üyeleri birçok ilde eylem düzenledi. "54 bin insanın, tek bir düzenlemeyle bütün alın terine, helal lokmasına el konulu" diyen eylemciler, "TMSF, sorunun devlet yönetimi kaynaklı olduğunu söylemekten çekinmiyor. Bizler, kimsenin tek bir kuruşunu istemiyoruz. Kendi alın terimizin, helal lokmamızın ve bizim olan birikimlerimizin iadesini talep ediyoruz. 54 bin ailenin çığlığını duyun" açıklamasında bulundu.

2 Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla tasfiyesine karar verilen faizsiz finans kurumları üyeleri Türkiye'nin farklı noktalarında birçok ilde eylem yaparak ortak basın açıklaması okudu. Bazı illerde AKP ilçe başkanlıkları önünde toplanıldı.

Eylemciler ortak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“54 BİN İNSANIN HELAL LOKMASINA EL KONULDU”

“Belirtildiği üzere alınan bu tasfiye kararı her ne kadar mağduriyet engellemek için alınmış olsa da, geldiğimiz an itibarıyla her geçen gün mağduriyetimiz büyümektedir. 2 Temmuz 2021 günü 54 bin insanın, tek bir düzenlemeyle bütün alın terine, helal lokmasına el konulduğu gün olarak tarihimizin sayfalarında yerini aldı.

“SORUN DEVLET YÖNETİMİ KAYNAKLI”

Tek bir imzayla binlerce insanın mağduriyetine sebep olan kadrolarınız, bu haklı feryadı duymak zorundadır. Bu yapılan yanlış, düzenlemenin hak gasbına sebep olduğu açıkça ortadayken, bu durumu görmezden gelmeniz bir o kadar manidardır. Çünkü görev verdiğiniz TMSF ve BDDK, milletin hakkını kapalı kasalarına kaldırdı. Geri iade etmiyor. 54 bin insanın alın terini, keyfi uygulamalarla yok ediyor. Vatandaş lehine hiçbir iş yapmıyor.

“BİRİKİMLERİMİZ İADE EDİLSİN”

TMSF hep bir sorun yumağı olarak karşımızda duruyorken, şimdi de bu kurum, sorunun devlet yönetimi kaynaklı olduğunu söylemekten çekinmiyor. Bizler, kimsenin tek bir kuruşunu istemiyoruz. Kendi alın terimizin, helal lokmamızın ve bizim olan birikimlerimizin iadesini talep ediyoruz.”

“54 BİN AİLENİN ÇIĞLIĞINI DUYUN”

Eylemde, “54 bin ailenin çığlığını duyun”, “Ev sahibi olacaktık dert sahibi olduk”, “Mağdur değildik mağdur edildik” yazılı dövizlere yer verildi.