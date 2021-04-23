Faruk Fatih Özer, MHP’li Saffet Sancaklı’nın oğluyla ortak çıktı

Türkiye Çiftlik Bank vakasından sonra şimdi de Thodex vakasını konuşuyor. Kripto para borsası olan Thodex'te işlemlerin durdurulması ve savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından şirket ülke gündemine oturdu. 2 milyar dolar değerinde kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddia edilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, geride binlerce mağdur bıraktı.

Özer'in geçtiğimiz yıl eylül ayında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak bir şirket de kurduğu ortaya çıktı. Erenköy vergi dairesine kayıtlı olan ve 28 Eylül 2020’de kurulan anonim şirketin amacı İTO kayıtlarında “Ödeme hizmeti verilmesi ve elektronik para ihracı” olarak tanımlandı. Sancaklı ve Özer’in yönetim kurulu üyesi ve temsile yetkili isimler olduğu şirkette, yönetim kurulu üyeliğinin 28 Eylül 2023'e kadar süreceği belirtiliyor. Özer, skandalın ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadaki paylaşım ve Mert Sancaklı ile olan fotoğraflarını sildi.

ELEKTRONİK PARA ŞİRKETİ

Kayıtlara göre Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’nin iki ortağı Mert Sancaklı ve Faruk Fatih Özer olduğu görülüyor. 20 Eylül 2020’de kurulan ve merkezi İstanbul Kadıköy olan şirketin amacı İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında “Şirketin amacı ve faaliyet alanı ödeme hizmetlerinin verilmesi ve elektronik para ihracıdır” şeklinde tanımlanıyor. Sancaklı ve Özer’in yönetim kurulu üyesi ve temsile yetkili isimler olduğu şirkette iki ismin yönetim kurulu üyeliğinin 28 Eylül 2023 tarihine kadar süreceği belirtiliyor.

FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Faruk Fatih Özer, Thodex'ten kullanıcıların paralarını çekememesi ve şikayet yağdırması üzerine ilk olarak sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını sildi. Mert Sancaklı ile çok sayıda fotoğrafı olan Özer, Instagram'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir” dedi.

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