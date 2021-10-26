FETÖ’nün avukat yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’ye (Fetullahçı Terör Örgütü) yönelik düzenlenen operasyonda 10 avukat gözaltına alındı. Şüphelilerin 2013’te FETÖ’nün “Hakim-Savcı” çalışma evinde kaldıkları belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyon İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli'de düzenlenen operasyonda, FETÖ'yle bağlantılı oldukları belirtilen 10 avukat gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.

FETÖ'ye yönelik operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen 11 avukatın 2013 yılında örgütün “Hakim-Savcı” çalışma evlerinde kaldıkları kaydedildi. Hakim-savcı olmak için FETÖ evlerinde sınava hazırlandıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı da belirtildi.