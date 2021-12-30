Fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Okullar tatil edildi

Antalya merkezi ve ilçelerinde fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara tüm birimleriyle müdahale etti. Yağışların artarak devam edeceği uyarılarının yapıldığı Antalya'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya merkezi ve ilçelerinde fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleri ile teyakkuzda kalarak, sorunlara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi başta olmak üzere, ASAT, Park ve Bahçeler, Tarımsal Hizmetler, Fen İşleri ekipleri görev başındaydı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, SU BASKINLARI YAŞANDI

Fırtına ve sağanak yağış sonucu bazı ağaçlar devrildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ve dalları kırılan ağaçlara kısa sürede müdahale etti. Devrilen ağaçlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması için kaldırıldı.

ASAT Genel Müdürlüğü gün boyu fırtına nedeniyle kopan yaprak ve atıklar nedeniyle tıkanan mazgalları temizleyerek, giderleri açtı. İş makineleri de taşkın olasılığı bulunan derelerde temizlik yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 32 su baskınına müdahale etti. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinden tahliye işleri gerçekleştirildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün 3 ilçesini kırmızı, kent merkezini de turuncu kodla uyardığı Antalya’da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün, Antalya'nın 3 ilçesi için ‘kırmızı' kod uyarısında bulunmasının ardından kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, sabah erken saatlerde de devam etti. Rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurdu.

Batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği Antalya'da, uyarılarından ardından Antalya'nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime bir gün ara verildi.

İlginizi Çekebilir Artan vakalar sonrası yeni tedbir kararı! Vali duyurdu...