Gazeteci Melis Alphan’ın 7.5 yıl hapsi istendi

Gazeteci Melis Alphan, 21 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır'daki “Newruz” kutlamalarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması üzerine hakkında, ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan dava açılmıştı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada Gazeteci Melis Alphan ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya ile Alphan’ın yakınları izleyici olarak geldi.

“BİR FOTOĞRAF PAYLAŞTIM DİYE HAKKIMDA DAVA AÇILIYOR”

Mahkemede savunması alınan Melis Alphan, tüm televizyon kanallarında yayınlanan kutlamadan bir kare paylaştığını söyleyerek, “Ben orada bile değildim. Bana yönelik suçlamalar arkadaki insanların tuttuğu bayrak ve flamalardır. Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir terör bağlantım var mı. Hakkımda suç yaratılıyor. Ben bu suçları işlemedim. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

7 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Melis Alphan'ın, ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan 1 buçuk yıldan, 7 buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Melis Alphan ile avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Melis Alphan'ın 21 Mart 2015'te sosyal medya hesabında, PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görselin üzerine ‘Newroz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)' yazılı yorumu paylaştığının tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Alphan'ın, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, suça konu fotoğrafta bulunan Abdullah Öcalan resimlerini ve YPG terör örgütü bayrak ve flamalarını fark etmediğini, görselin 2015 yılındaki Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş ve sosyal medya ortamlarında ve haber ajanslarında paylaşılmış bir görsel olduğunu, fotoğrafı paylaşmasındaki amacının nevruz kutlamalarına dair bir kareyi sosyal medyada göstermek olduğunu, terör örgütü ile iltisak ve irtibatının bulunmadığını söylediği anlatıldı.

İddianamede, Alphan hakkında, ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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