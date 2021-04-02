Geçici işçilerin mağduriyeti meclis gündeminde: Bu ayıp son bulsun

Türkiye Şeker Fabrikaları'na (TÜRKŞEKER) ait fabrikalarda on yıllardır geçici işçi olarak çalışan işçilerin yaşadığı mağduriyet Meclis gündemine taşındı. TBMM KİT Komisyonu'nda Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ile Şeker Kurumu'nun hesaplarının görüşmelerinde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şeker fabrikalarındaki geçici işçilerin kadroya alınmasını istedi.

“GEÇİCİ İŞÇİ AYIBI ARTIK BİTMELİ”

Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'ndan örnekler veren Çakırözer, fabrikanın maksimum kapasiteyle çalıştığını ve özellikle pandemi döneminde yurttaşların ihtiyacı olan dezenfektanın karşılanması için de alkol üretimiyle ülkeye büyük katkılar sağladığını söyledi. Şeker fabrikalarına gurur yaşatan fabrika emekçilerinin yaşadığı kadro mağduriyetini komisyonun gündemine getiren Çakırözer, geçici işçilerin bir an önce kadroya alınmasını istedi.

Çakırözer, “Sadece Eskişehir'de değil tüm şeker fabrikalarındaki geçici işçilerin durumu büyük sıkıntı yaşatmakta. Emekçilerimize uzun zamandır sözler veriliyor. Önce altı ay çalışıyorlardı, sonradan bizlerin isteğiyle bu süre on aya çıkarıldı. Ondan sonra ‘Kadroya birisi alınacağı zaman sizi alacağız' dendi. Yaklaşık bin 500 geçici işçi durmaktayken geçtiğimiz yıl şeker fabrikalarına kadrolu işçi alımı yapıldı, işçiler alındı. Alınsınlar, ama bu geçici işçilere bu hakkın verilmemesi çok büyük bir mağduriyet yaratıyor” dedi.

ARTIK SESSİZ KALMAYIN

Şeker fabrikalarında çalışan geçici işçilerin on yıllardır fabrikalara emek verdiğini ama hala emekliliklerini göremediklerini söyleyen Çakırözer, yaşanan mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyerek, “Bu konuda yaşanan mağduriyet sürekli dile getirilmekte, sizlerin önüne getirilmekte. Artık bu işçilerin haklarının daha fazla mağdur edilmesine sessiz kalmamalıyız” ifadelerini kullanan Çakırözer, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü'ne de çağrıda bulunarak, “On yıllardır fabrikalara emek veren işçilerimiz hala emekliliklerini alamadılar. Geçici işçilerimizin yaşadığı kadro mağduriyetine artık sessiz kalmayın” dedi.