Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 12 Geçici İşçi alacak

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 5 ay 29 gün çalıştırılmak üzere 12 adet Geçici işçi alımı yapacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir'de istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında genel ve özel şartları 29 Kasım – 3 Aralık 2021 arasında Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yayınlanacak şekilde, 5620 sayılı Kanuna tabi belirli süreli iş sözleşmesi (5 ay 29 gün) ile çalıştırılmak üzere 12 adet Geçici işçi alımı yapacak.

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir meslek dalı için başvuru yapabilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…