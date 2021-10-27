Gelecek Partili Özdağ: AKP’den kopmalar olacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında AKP’den büyük kopmaların olacağını söyleyen Özdağ, “AKP miladını doldurmuştur. Oradaki seçmenler bir arayış içerisindedir. Orda göreceksiniz yakın zamanda büyük kopmalar olacaktır. Ocak ayından sonra bekleyin" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Manisa'da Holiday İn Press Otel'de düzenlenen basın toplantısında partisinin genel merkezi tarafından 17 Eylül'de Gelecek Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine yeni atanan Nurten Onultmak ve yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

“BUNDAN SONRA TÜRKİYE’YE VEREBİLİCEĞİNİZ BİRŞEY YOKTUR”

Açıklamasında “AKP ömrünü tamamlamıştır” sözleriyle başlayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, AKP'nin artık uzatmaları oynadığını ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

* AKP, devlet sopasıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. AKP artık hizmetleriyle ayakta duramaz. Cumhur İttifakı'nın ortaklarına sesleniyorum. Siz bundan sonra millet desteğini alamazsınız.

* Milletin toplumsal taleplerini yerine getiremezsiniz. İşsizliği, yoksulluğu azaltamazsınız. Siz yolsuzluğu çoğaltırsınız.

* Türkiye'de yasakları çoğaltırsınız. Sizin bundan sonra Türkiye'ye verebileceğiniz hiç bir şey yoktur. Sizin vereceğiniz tek şey korku, açlık, yasaklar, yolsuzluk, yoksulluktur. Çünkü siz tükendiniz.

“ERDOĞAN SADECE KENDİ İKTİDARINI DÜŞÜNMEKTEDİR”

Özdağ konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyük elçi için istenmeyen adam açıklamasına da değinerek sözlerine şöyle devam etti;

* Artık siyasetiniz Türkiye'yi yönetme kapasitesini ve yeteneğini yitirmiştir. Artık biz yeni şeyler söyleyeceğiz. Tarkan'ın çok güzel bir şarkısı var, ‘Başkası olma kendin ol'. Biz başkası olmayacağız, kendimiz olacağız. Anadolu topraklarının kokusunu yeniliğe açık olarak taşıyacağız. Doğudan kopmadan Batıyla beraber olacağız.

* Bugün kalkıp 10 tane büyükelçiye meydan okuyup ‘seni istenmeyen adam ilan ettim' diyeceksin, sonrada yerine getirmeyeceksin.

* Onlarda diyecekler ki ‘Büyükelçiler aynen şu maddenin icaplarını yerine getirmektedir.' Aynısı Türk büyükelçilerde yerine getiriyor sayın Erdoğan. Onlar geri adım atmadılar. Aynı madde ile onlarda büyükelçilik yapıyorlar.

* Bir lider bir şey söylerse yerine getirir. Söylemeden öncede bin defa düşünür. Devletini ve milletini düşünür. Sayın Erdoğan artık sadece kendi iktidarını düşünmektedir. Geçmişte seçim öncesi bir ülkeyle dövüşüyorduk.

* Bazen ‘Ey Hollanda', bazın ‘Hey Almanya' diyorduk. Bazen de bir İphone kırıyorduk. Bazen de bayraklarla sokağa çıkıyorduk.

* Şimdi nedense 10 ülkeyle dövüşüyoruz. Demek ki şimdi papuç bağlı. Artık seçim geliyor ve seçime karşı bize bir algı yürütmek istiyorlar. Bunlara karnımız tok. Türkiye zengin ülke olmak zorundadır.

UYARIDA BULUNDU: FANİ OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN

Partisinin her zaman geçmişle kıyaslandığını söyleyen Özdağ konuşmasında Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu vurgusunu yaparak şu ifadelere yer verdi;

* Türkiye'yi bugüne kadar yönetenler bizi hep geçmişle kıyasladılar. Recep Tayyip Erdoğan. Ben 3 dönem milletvekilliği yaptım. Güzel işler yaptık. Birilerine göre görecelidir bu güzel işler.

* Ama Sayın Erdoğan hep bizi geçmişle kıyasladı. DSP, ANAP iktidarlarıyla. Faiz şu kadardı böyle oldu. Cari açık şu kadardı böyle oldu.

* Merkez Bankası'nın birikimi su kadardı, böyle oldu. Ama bizi hiç Romanya, İspanya veya İtalya ile kıyaslamadılar. Bizi hep geçmişle kıyasladılar.

* Biz buna ‘Eh İşte İktidarı' diyoruz. Niye ‘Vay be İktidarı' kurmuyoruz. Türkiye'nin kaynakları ve gücü buna yeter.

* ‘Vay be Türkiye Japonya, Almanya gibi olurmuş' diyebiliriz. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. Sadece ve sadece liderlere düşen görev şu; fani olduğunuzu unutmayın.

“YAKIN ZAMANDA BÜYÜK KOPMALAR OLACAK”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ açıklamasında son olarak AKP'den büyük kopmaların yaşanacağı dile getirerek şu cümlelere yer verdi;

* Yeter ki siyasetçiler adam olsunlar. Elleri temiz ve alınları temiz olsun. Yeter ki çıksınlar millet için çalışsınlar.

* Kendileri ve partileri için çalışsınlar. Biz bunun için yola çıktık. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmamız lazım. Tek adam Türkiye'yi yönetemez. Çoğulculukla, çok akılla yönetilmeye ihtiyacımız var. Oda TBMM'dir.

* Saray veya külliye değildir. Türkiye'de milletin iradesinden başka bir şey yoktur. Biz onu oluşturacağız. Türkiye'nin kaynaklarını birilerine peşkeş çektirmeyeceğiz.

* AKP miladını doldurmuştur. Oradaki seçmenler bir arayış içerisindedir. Orada göreceksiniz yakın zamanda büyük kopmalar olacaktır. Ocak ayından sonra bekleyin.

*Gelecek Partisi çok büyüyecektir. Doğuda AKP'den kaçan seçmen bir arayış içerisindedir. HDP'ye gitmeyeceklerdir. Onlar Gelecek Partisi'ne gelecektir.

Özdağ açıklamasının ardından partisinin yeni Manisa İl Başkanı Nurten Onultmak'ı ve yönetim kurulunu kamuoyuna tanıttı.