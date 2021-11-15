Gelin ve damada dudak uçuklatan takı! Say say bitiremediler

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki aşiret düğününde gelin ve damada takılan takı miktarı dudak uçukladı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı.

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Silopi ilçesinde gerçekleşen düğüne Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran’dan gelen aşiret üyeleri katıldı.

130 KOYUN KESİLDİ

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı.

288 BİN TL BAHŞİŞ, 1 MİLYON 258 BİN TL TAKI

Aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı. Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi.

Damat Savaş Işık, çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkür etti.

Damadın amcası ise görkemli bir düğün yaptıklarını belirterek, “Çok iyi geçti. Düğüne bütün illerden akrabalarımız katıldı. 1 milyon 250 bin TL para takıldı düğünde. Gelenlerin hepsinin ayağına sağlık. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

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