Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilerce tutuklandı.

Güncellenme: 22:02, 03/01/2021
Haberler Gündem
Genç çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Olay, Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana gelmiş, Osman Ç.’den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuştu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.’yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili aynı aileden H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S., M.S. ve B.İ.’yi gözaltına almıştı.

“BEN YAPMADIM, PİŞMANIM”

Gözaltındaki 8 kişi, jandarma ekiplerinin soruşturmasını tamamlamasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme çıkışı, Vildan İ.'nin annesi “ben yapmadım, pişmanım” dedi.

RESMİ NİKAH KIYMIŞLAR

Öte yandan, vahşice katledilen ve çukura gömülen çiftin resmi nikah kıydıkları öğrenildi. Cenazesi defnedilen Osman Ç.’nin babası, “Gelinimizi de defnetmek istedik ancak kimliği değişmediği için teslim etmediler” dedi. İHA

İlginizi ÇekebilirDehşet: Genç çift, toprağa gömülü bulunduDehşet: Genç çift, toprağa gömülü bulundu

 

Haber Kırşehir mahkeme
Yayınlanma Tarihi:21:58,