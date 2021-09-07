‘Gençler sizin için bestelemiş’ diyerek Erdoğan’a dinlettiği beste başkasının çıktı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in gençlik kampında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 'Gençlik kolları sizin için beste yapmış' dinlettiği şarkının bestesi Aykut Gürel'e ait çıktı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, 5 Eylül’de sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.

Videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la konuşan Zengin, “Gençlik kolları sizin için beste yapmışlar. Çok da güzel olmuş” dedi.

“BESTE BENİM SANKİ AMA NEYSE”

Şarkıyı Erdoğan’a canlı olarak da dinleten Zengin, o anları “Müziğin tınısıyla bugünün heyecanından…” başlığıyla paylaştı.

Özlem Zengin'e sosyal medyadan yanıt veren şarkının bestecisi Aykut Gürel ise, “Bu beste benim sanki ama neyse…” ifadesini kullandı.