‘Göcek koyları rant uğruna talan ediliyor’

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Turizm ve Kültür Derneği sosyal medya hesabından açıklama yaparak Göcek’te, halkın kamusal alanları, doğal güzelliğini hala koruyabilmiş koyların rant peşindeki şirketler tarafından işgal edildiğini söyledi.

Son olarak Göcek halkının yıllardır denize girmek, piknik yapmak amacıyla gittiği ve Göcek'ten kara yoluyla ulaşılabilen birkaç koydan biri olan İnceburun mevkii kıyı kesiminde 3.Derece Sit alanında kalan 3 bin 459 metrekarelik alanın, Biki Turizm Ltd. Şirketine 9 yıl 3 aylığına kiralanmasına tepki gösterildi.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İNŞAATA BAŞLADILAR”

Söz konusu şirketin sokağa çıkma yasağında inşaata başladığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 28 Mart tarihinde, İnceburun koyunda inşasına başlanan sözde günübirlik tesis, durumu fark eden vatandaşların müdahalesiyle engellendi. Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) ve Biki Turizm Ltd. Şti arasında imzalanan kira sözleşmesine istinaden başlatılan çalışmalar duyarlı çevreci vatandaşların şikayetleri ve müdahaleleri sonucu durdurulmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirilmiştir. Beton dökülerek çakılan kazıklar yıkılmış ve inşaatı, gerekli yasal izinleri almadan başlattığı anlaşılan kiracı firma sahibi ve çevreci vatandaşlar arasında sert tartışmalar yaşanmıştır”

GÖCEKLİLER TALANA KARŞI BİRLİK OLDU

Göcek halkının yıllardır doğal haliyle kalması için uğraştığı bu koyların, günübirlik tesis adı altında “Beach Club'lara dönüştürülmesine ve rant uğruna talan edilmesine izin verilmeyeceğinin belirtildiği açıklama şu ifadelerle son buldu:

“Halkın gireceği ve ulaşabilir son birkaç koydan biri olan İnceburun koyunun özelleştirilmesi ve halkı kamusal alanlarından mahrum edecek ve koylardaki doğal yapıyı tahrip edecek bu tip tahsislerin giderek yaygınlaşma ihtimali yerel halk ve turistler tarafından büyük endişeyle izlenmektedir. Tüm dünyanın yat turizmi cenneti olarak bilip tanıdığı Göcek koylarındaki bu ve benzeri yapılaşmaların doğaya geri döndürülemez zararlar vereceği/ verdiği açıktır. Göcek halkının bu uğurda verdiği mücadele hukuki zeminlerde devam edecektir. Göcek halkı, rant uğruna bu cennet koyların ve orman alanlarının işgaline ve yapılaşmasına birlik içerisinde karşı durmaya ve mücadelelerini sürdürmeye kararlıdır.”