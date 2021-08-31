Gözlerin çevrildiği ilde yeni gelişme! Bakan Koca ‘bu haber beklemez’ diyerek duyurdu

Dünkü açıklamasında "Gözler Şırnak'ta" diyen Sağlık Bakanı Koca, bugünkü paylaşımında "Bu haber akşamı beklemez: Şırnak işi yarına bırakmadı, şu anda Mavi" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada “Gözler Şırnak’ta” diyerek kentin ilk doz aşı oranında bir haftada 7 ili geride bıraktığını belirtmiş ve şehrin mavi kategoriye çok yakın olduğunu ifade etmişti.

Koca, mesajında “Hısım akraba, gelin kayınvalide, baba oğul gidip aşılarımızı olalım. Gözler, Covid-19'a karşı elde edilecek sonuçta. Bizce bu iş Çarşambaya garanti olmalı!” demişti.

“ŞIRNAK İŞİ YARINA BIRAKMADI”

Bakan Koca, Şırnak’taki yeni gelişmeyi, “Bu haber akşamı beklemez: Şırnak işi yarına bırakmadı, şu anda Mavi” ifadeleriyle duyurdu.

Fahrettin Koca, başka bir paylaşımında da “YKS tercih sonuçları açıklandı. Hayırlı olsun. Net 18'imizde veya 18'in üstündeysek zamanı gelmiş ilk dozu, bekleyen ikinci veya üçüncü dozu olalım. Ortama uyum aşımızı yaptıralım” ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.