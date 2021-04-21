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‘Gri pasaportla insan kaçakçılığı araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Gri pasaportla yapılan insan kaçakçılığının araştırılması için önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Belediyelerin gri pasaport kullanarak yurt dışına insan kaçakçılığını meclis araştırsın dedik, AKP ve MHP reddetti!" diyerek gelişmeyi paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:58, 21/04/2021
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Bazı belediyelerden sağlanan gri pasaportların yurt dışına insan göndermek için kullanıldığı ve bu kişilerin geri dönmediğinin ortaya çıkmasının ardından Meclis’e verilen araştırma önergesi kabul edilmedi. Bugünkü Meclis Genel Kurulu’nda önerge oylandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “AKP ve MHP, belediyelerdeki insan kaçakçılığı “araştırılmasın” dedi! Belediyeler aracılığıyla alınan gri pasaportla yapılan insan kaçakçılığı araştırılsın önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” diyerek sonucu oylama görüntüleri eşliğinde paylaştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, “Belediyelerin gri pasaport kullanarak yurt dışına insan kaçakçılığını meclis araştırsın dedik, AKP ve MHP reddetti!” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:22:37,