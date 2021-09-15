GSB kura çekimi: GSB kura çekimi sonuçları bekleniyor

GSB kura çekimi için beklenen gün geldi. GSB kura çekimi tamamlanmasının ardından ileri tarihte sözlü sınav işlemleri başlayacak. GSB kura çekimi sonuçları için www.gsb.gov.tr sayfasında duyuru yayınlanacağı açıklandı.

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GSB kura çekimi ile güvenlik görevlisi meslek kolunda 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi alımı sözlü sınav aşamasına geçen isimler belirlenecek. Taha Akgül Spor Salonu’nun kapasitesinin yarısı kadar izleyici kabul edilecek.

GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

GSB kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda (Esertepe Mahallesi, Şehit Mustafa Ercigez Cad. Keçiören/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

GSB KURA ÇEKİMİ CANLI İZLENİYOR MU?

GSB kura çekimi canlı yayın imkanı sunulmuyor. Başvuru yapan adaylar kura çekimini dilerse salonda takip edebiliyor.

Kura çekimine İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı Genelgesine istinaden aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda izleyici alınacaktır.

1- Taha Akgül Spor Salonu’nun kapasitesinin yarısı kadar izleyici kabul edilecektir.

2- 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımına başvuru yapmayan kişiler izleyici olarak kabul edilmeyecektir. İzleyici olarak katılmak isteyen başvuru sahiplerinin başvuru yaptıklarını belgelemesi gerekmektedir.

3- İzleyici olarak giriş yapmak isteyen kişilerden HES kodu talep edilecektir. HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif sonuçlu PCR testi yok ise katılıma müsaade edilmeyecektir. İlgililere ilanen duyurulur.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adaylar Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.