Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı yapıyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 15 Uzman Yardımcısı, 1 İdari Memur ve 1 İdari Memur (Engelli) olmak üzere toplam 17 personel alınacaktır.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 15 Uzman Yardımcısı, 1 İdari Memur ve 1 İdari Memur (Engelli) olmak üzere toplam 17 personel alınacak.

Personel alım ilanı için son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 Pazartesi günü olup, sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri web adresinde yayınlanacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…