Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla reddedildi! ‘AKP ve MHP milletvekilleri şaşkın’

Kamuoyunda tepkilere neden olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması teklifinin görüşmesinde muhalefet gol attı. AKP ve MHP'li milletvekillerinin sayısı olunca, teklifin maddelerine geçilmesi reddedildi.

AKP dün Meclis yönetiminde değişiklik yaptı. Tecrübeli siyasetçiler Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal grup başkanvekili olarak göreve başladı.

Genel Kurul'da ise Güvenlik Soruşması teklifinin maddelerine geçilmesi sırasında Cumhur İttifakı sıkıntı yaşadı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin maddeleri için oylama yaptı.

RET KARARI ÇIKTI

Salonda AKP-MHP'li vekilden daha çok CHP, İYİ Parti ve HDP'den oluşan muhalefet milletvekilleri bulununca ret kararı çıktı.

Muhalefetin beklenmedik hamlesi üzerine oturuma ara verildi, uzlaşma arandı. Muhalefet milletvekilleri teklifin ‘reddedildiği' yorumlarını yaptı. İktidar ise tekriri müzakere ile sonucu değiştirmeye çalışacak.

“AKP VE MHP MİLLETVEKİLLERİ ŞAŞKIN”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, oylama sonucunu Twitter hesabından “AKP ve MHP milletvekilleri şaşkın” sözleriyle duyurdu.

“TEKLİFİN BÜTÜNÜNÜN REDDEDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEKTE”

Teklifin yeniden oylanamayacağını belirten Emir ise, “Maddelerin görüşülmesine geçilmesinin reddedilmesi içtüzük gereği teklifin bütününün reddedildiği anlamına gelmektedir. TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içinde verilemez. TBMM Genel Kurulu, toplantısına başka bir gündem maddesiyle toplanarak devam etmelidir” dedi.

TEKLİF NELERİ İÇERİYOR?

*Arşiv araştırmasının ve güvenlik soruşturmasının statü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılması, arşiv araştırmasının kapsamının belirlenmesi ile güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak tespit edilecek hususların belirlenmesi,

*Araştırma ve soruşturma neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonunun kurulması ile komisyonun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini atamaya yetkili amire yazılı olarak sunma zorunluluğu,

*Kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesi ile bu verilere erişmesine, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin tedbirlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya esas alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının gözetilmesi,

*Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak kullanılması, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkelere aykırı hareket edilmemesi,

*Veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, elde edilen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinmesi ve yok edilmesi,

*Verilerin değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde ve fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17 nci; kabahat gerektirmesi hâlinde ise 18 nci madde hükümlerinin uygulanması,

*Milli Savunma Üniversitesine bağlı enstitülerde öğrenim görecekler hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmekte.

İlginizi Çekebilir Meclis'te mor örtü açan CHP'li vekile 'uyarı' cezası verildi