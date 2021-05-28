Hakimden çarpıcı karşı görüş: Mafya liderleri ile dans eden bir takım siyasiler…

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan bir uyuşturucu davasının karar duruşmasına Hakim Ali Dursun Turan'ın, karşı oy yazısı damgasını vurdu. Hakim Ali Dursun Turan, görülen davanın karar duruşmasında tutanaklara geçirdiği karşı oy yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Her ne kadar sanık uyuşturucu ticareti suçundan yargılansa da mafya liderleri ile dans eden bir takım siyasilerin yakınlarının adı uyuşturucu iddialarına karışırken ve haklarında soruşturma dahi açılamazken daha az suç işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi adalet anlayışımla bağdaşmadığından sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.”

Konuyu gündeme taşıyan CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Ali Mahir Başarır, “Hakimin karşı oy yazısıyla verilen karara şerh düşmesi, başka bir deyişle adaletin yeteri kadar tecelli etmediğini belirtmesi, ülkemizdeki hukuk sisteminin zamana, mekâna, kişilere göre farklılık gösterdiğinin önemli bir göstergesidir” dedi.

“VERDİĞİ KARARDAN ÖTÜRÜ SÜRÜLEN HAKİMLER, SAVCILAR VAR”

Başarır, ülkede mevcut iktidar eliyle yargıya müdahale edildiği kanısının artık tüm kamuoyunda hâkim olduğunu belirterek, “Sadece Alanya Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bir karara düşülen karşı oy yazısı değil, verilen birçok yargı kararları, verdiği karardan ötürü sürülen hakimler, dosyadan el çektirilen savcılar ülkemizdeki bağımsız yargı sisteminin sağlanamadığının belirtileridir” sözlerine yer verdi.

“ERDOĞAN KONUŞUYOR ERTESİ GÜN SAVCILAR SORUŞTURMA BAŞLATIYOR”

AKP Genel Başkanı'nın akşam söylediği ile ilgili ertesi gün sabahın erken saatlerinde savcılar tarafından soruşturma başlatıldığını dile getiren CHP'li Başarır, “Ucu iktidara dokunan ve alenen ortada olan iddialar karşısında oluşturulan siyasi baskı sonucu savcıların harekete geçememesi, adalet kavramının ülkemizde eriyip yok olma noktasına geldiğinin resmidir” ifadelerine yer verdi.

“BIRAKIN HALKIMIZI TÜM DÜNYA FARKINDA”

Gerçek suçluların cezalandırıldığı ve adaletin herkese eşit uygulandığı ortamı sağlamak, ülkenin her anlamda ilerleme kaydetmesinde ve demokratik bir ortam oluşturulmasında oldukça önemli olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, şöyle devam etti:

“Alanya Ağır Ceza Mahkemesi'nin uyuşturucu ticareti davasında verilen bir karara, bir hâkimin bu şekilde şerh düşmesi ülkede yaşanan adaletsizliklere, hukukun güçlüden yana eğilip bükülmesine karşı bir haykırıştır. AKP iktidarı, birtakım troller eliyle ülkede adaletin var olduğu düşüncesini halkımıza empoze etmeye çalışsa da herkes yaşadıkları ve gördükleri olaylar karşısında ülkemizin adaletten ve demokrasiden yoksun olduğunun farkındadır. Bırakın ülkemizde yaşayan halkı, tüm dünya bunun farkındadır. Ne yazık ki bu sebeplerle uluslararası alanda yapılan hukukun üstünlüğü endeksi değerlendirmelerinde en alt sıralarda yer almaktayız.”