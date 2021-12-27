‘Hakkımı yediler, kurumu AKP’li partili eş dost yuvası yaptılar’

Mersin'de atanamayan Beden Eğitimi öğretmeni Ahmet Haşim Denizer, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün yıllardır AKP'nin arka bahçesi konumuna getirildiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Ali Ekber ŞEN

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Atanamayan Beden Eğitimi öğretmeni cankurtaran 1 çocuk babası Ahmet Haşim Denizer, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, yıllardır AKP'nin arka bahçesine dönüştürüldüğünü, yapılan sınavların şaibeli olduğunu öne sürdü. Katıldığı cankurtaran sınavı kura çekiminde 6'ncı sırada asil olarak sınavı kazanmasına rağmen mülakatta elenerek hakkının yenildiğini belirten Denizer, “Kurumu AKP'li partili eş dost yuvası yaptılar” dedi.

KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi mezunu olan 43 yaşındaki Ahmet Haşim Denizer, 2015'te Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Toplum Yararına Personel Projesi kapsamında taşeronda işe alınarak 5 yıl sürede toplam 20 ay kurumun gençlik kamplarında yaz sezonlarında çalıştı. Bu süre içinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde açılan kursa katılarak Su Altı Federasyonu'na bağlı ICA uluslararası geçerliliği olan cankurtaran belgesi aldı.

SINAVI İKİNCİLİKTE KAZANDI MÜLAKATTA ELENDİ

Beden Eğitimi öğretmeni Ahmet Haşim Denizer, cankurtaran belgesini de aldıktan sonra 2018'de kurum içinde açılan cankurtaran alım sınavına girdi. Noter huzurunda 24 asil 24 yedek olarak yapılan kura çekiminde asil listede 6'nı olunca sözlü mülakata girmeye hak kazandı.

5 kişilik sınav komisyonunda yer alan Şube Müdürü Mehmet Kavuştu'nun eksik puan vermesi nedeniyle elendiğini öne süren Denizer, “Müdür, kendisine 4 yıl önce hakaret ettiğim gerekçesiyle 35 puan vererek elenmeme neden oldu. Bu durumu da kurum içinde herkese söyleyerek bana kadar duyulmasını sağladı. Benim yerime ise Şube Müdürlerinden Mehmet Ali Avcı'nın mülakattan 1 ay önce yüzme belgesi alan kızı Merve Avcı alındı” diye konuştu.

SINAVDA FELSEFE SORUSU

Mersin Gençlik ve Spor Şube Müdürü Osman Yılbakan'ın başkanlık yaptığı 5 kişilik mülakat sınavında Şube Müdürü Mehmet Kavuştu'nun kendisine felsefeden, “Kendinden başka kimseyi düşünmeyen kişiye ne denir? Sorusunu sorduğunu belirten Denizer, “Egoizm bencilik ve benmerkezcilik” yanıtı verdim. 8 gün sınavdan elendiğimi öğrendim, dünyam başıma yıkıldı.

Kurum içinde yaptığım girişimlerden bir sonuç alamadım. Yaptığım araştırma da ise kazananların tamamının AKP'lilerin ve kurum içindeki müdürlerin eş, dost ve akrabaları olduğunu tespit ettim. Usulsüzlükleri anlatmak için Gençlik ve Spor Bakanı'na gittim. Durumu anlattım, iki müfettiş geldi. Kendilerine her şeyi anlattım. Yaptığım araştırma sırasında kaydettiğim ses kayıtlarını da delil olarak sundum. Ancak bir sonuç alamadım” dedi.

“CHP PAYLAYŞAMIN NEDENİYLE YARDIMCI OLAMIYORUZ”

Sınavda hakkının yenilmesini bir türlü hazmedemeyen bu nedenle eşi ve 1 kız çocuğu ile sefalete sürüklendiğini anlatan Ahmet Haşim Denizer, durumunu anlatmak üzere Ankara'da ki AKP Genel Merkezi'ne bizzat giderek haksızlığa uğradığını yetkililere anlattığını belirterek;

“Bana gereken araştırmanın yapılarak tarafıma bilgi verileceği söylendi. Aradan uzun süre geçtikten sonra AKP Genel Merkezi'ni aradığım da “CHP ile ilgili paylaşımlarınız nedeniyle yardımcı olamıyoruz” cevabı aldım.

SON ÇARE CİMER’E BAŞVURMAK OLDU

Ahmet Haşim Denizer kendisine yapılan haksızlık nedeniyle son çare olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurması üzerine Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yapılan soruşturma kapsamında ifade veren Denizer, eski il Müdürü Oğuz Kaymaz, Sınav Komisyonu Başkanı Şube Müdürü Osman Yıldızbakan, Metin Koçak, Vedat Akyar ile Personel Müdürü Mehmet Kavuştu hakkında şikayetçi oldu.

VALİ SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Şikâyet edilen eski il müdürü ve komisyon üyelerinin Devlet memuru olması nedeniyle soruşturmayı yürüten savcılık Valilikten izin istedi. İl İdare Kurulu'nda ele alınan konu ile ilgili 25 Kasım 2021 tarihinde karar verildi.

Vali Ali İhsan Su tarafından imzalanan İl İdare Kurulu kararında, “Müştekinin iddialarının doğruluğunu kanıtlayacak somut bilgi, belge ve tanık beyanına rastlanılmadığı ve iddia konularında herhangi bir suç unsuru bulunmadığı anlaşıldığından, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmemesi” ifadelerine yer verildi.

“DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI”

İl İdare Kurulu'nun ‘Soruşturma izni verilmemesi” kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra dünyasının yıkıldığını belirten Ahmet Haşim Denizer, şunları söyledi:

“Bu karar adil bir karar değil. İddialarımı kanıtlayacak ses kayıtları, kamera görüntüleri ve birçok belgeyi savcılığa vermiştim. Valilik soruşturma izni vermeyerek olayı kapattı. Buradan açık ve net olarak söylüyorum, Mersin Gençlik ve spor İl Müdürlüğü yıllardır AKP'nin arka bahçesi gibidir. İşe alımlar atamalar parti kanalıyla yapılmakta ve benim gibi kimsesiz insanların hakkı hukuku yenmektedir. Geniş bir soruşturma yapılırsa gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.”

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