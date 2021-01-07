Halk Ekmek için mobil çözüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) halkının ucuz ve kaliteli ekmeğe erişimini kolaylaştıracak İstanbul Halk Ekmek Mobil büfelerinin 8 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

İstanbul'un farklı noktalarda hizmet verecek 40 mobil araç ilk seferlerine çıkmadan önce Halk Ekmek A.Ş Genel Müdürü Oktay Gedik, Cebeci Halk Ekmek Fabrikası önünde konuyla ilgili açıklama yapacak.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye ait Halk Ekmek, pandemi döneminde önünde oluşan uzun kuyruklarla gündemdeydi.

İBB yönetiminin, Halk Ekmek büfelerinin sayısını arttırmak için hazırladığı teklif, ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında İBB Meclisi'ne gelmişti.

6 ay komisyonda bekletildikten sonra gündeme alınan teklifte İBB'nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere Halk Ekmek büfesi konulması ve işletilmesi, sürenin ve ödenecek işletme bedelinin belediye meclisinde belirlenmesi kaydıyla Halk Ekmek A.Ş'ye tahsisi konusunda karar alınması istendi.

Ancak çoğunluktaki AKP-MHP grubunun kararı ile sadece 117 adet büfenin kira sözleşmesi süresi 3 yıl süreyle uzatıldı. İhtiyaç duyulan yerlere yeni Halk Ekmek büfesi açılması teklifi ile ilgili karar alınmadı. 14 Aralık 2020 tarihli meclis oturumunda da CHP grubu meclise ,142 yeni Halk Ekmek büfesi için İstanbul Halk Ekmek A.Ş'ye tahsis konusunda yetki verilmesi teklifi sundu.

Talep “teklif karar” olarak sunularak oylanıp hemen karara bağlanması istendi. Ancak çoğunluktaki AKP-MHP grubu, talebin hemen karara bağlanmasını uygun bulmadı ve değerlendirilmek üzere komisyona sevk edilip bir rapor hazırlanmasına karar verdi. 17 Aralık tarihli İBB Meclis oturumunda da Hukuk Komisyonu'ndan beklenen rapor gelmedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı Hukuk Komisyonu'nun raporu çıkarıp meclise getirmemesini “halk düşmanlığı” olarak niteledi. Komisyonun AKP'li Başkanı Muhammed Kaynar da “Her sokağın başına örgütçü yerleştirmek istiyorlar” yorumu yaptı.

AKP'liler kuyrukların ekmeğin dağıtılamaması yüzünden oluştuğunu savunurken CHP'liler “Ekmek üretimi 600 binden 1 milyona çıktı ama kuyruklar var. Çünkü insanlar aç” açıklaması yaptı.

Yeni Halk Ekmek büfeleriyle ilgili konunun bu ay tekrar İBB Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.