Haberler - Gündem

Hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil motor bölümünde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, saat 15.00 sıralarında Ovacık Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezi otoparkının İzmir Caddesi çıkışında meydana geldi.

Ahmet Yurdakul yönetimindeki otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Otomobilinden inen Özdemir, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA

Otomobil alev topuna döndü İlginizi Çekebilir Otomobil alev topuna döndü Belediye otobüsü alev alev yandı İlginizi Çekebilir Belediye otobüsü alev alev yandı
izmir Kırıkkale Konya otomobil Sakarya yangın