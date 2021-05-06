Hastanede iğrenç olay! Hastaya tecavüz eden şahıs yakalandı

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 2014 yılında meydana geldi.

KAPALI HASTALAR BÖLÜMÜNE ATMAKLA TEHDİT ETTİ

İddiaya göre, Sinop’tan olaydan 8 gün önce tedavi için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne getirilen, olay tarihinde 30 yaşında olan C.K. adlı kadın, memur kadrosunda bulunan ancak hastanede hasta bakıcı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası C.H.’nin (57) kendisini kapalı hastaların bulunduğu bölüme atmakla tehdit ederek tecavüz ettiğini iddia etti.

20 YIL CEZA ALDI

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan C.H. yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen C.H.’nin 20 yıl hapis cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri C.H.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.H. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İHA

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