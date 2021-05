‘Hatay’daki kimyasal atık fabrikası, patlamaya hazır bomba olacak’

CHP Hatay Milletvekili Av. Suzan Şahin, Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Nardüzü Mahallesi'nde yapılması planlanan atık geri kazanımı, kimyasal madde üretimi ve kimyasal madde depolama projesinin Arsuz'da bulunan insan, hayvan ve tarım alanları için tehlike teşkil edeceğini söyleyerek projenin yaşam alanlarından uzak bir bölgede yapılması için girişimlerde bulundu.

“TARIM ALANLARI GERİ DÖNÜLEMEZ ŞEKİLDE KAVRULUP ÇORAKLAŞACAK”

Özbek Kimya Tekstil Plastik Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Atık Geri Kazanımı, Kimyasal Madde Üretimi ve Kimyasal Madde Depolama projesinin Arsuz halkını, kimyasalların olumsuz etkilerinden dolayı endişelendirdiğini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konuyla ilgilenerek projenin revize edilmesini isteyen CHP'li Şahin, TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde “Proje sahasının, yerleşim alanlarına yakınlığı da göz önüne alındığında fabrikanın oluşturabileceği risk insan, hayvan, çevre sağlığı ve sulu tarım için de tehdit oluşturduğu ifade edilmektedir.

Fabrikada bulunacak kimyasallardan kaynaklı riskler ve istenmeyecek olası kazaların meydana gelmesi halinde insan ve çevreye vereceği zararlar düşünülerek proje yerleşim ve tarım alanlarından uzak bir bölgeye inşa edilmelidir. Aksi halde ufacık bir kaza dahi olsa çok ciddi kayıplar yaşanması olasıdır” diyerek yaşanabilecek tehlikelere işaret etti.

“FABRİKADA BİR PATLAMA OLSA MAHALLEYE HAVAYA UÇAR”

Şahin bununla ilgili olarak; “Mahallenin ortasındaki fabrikada bir patlama olsa mahalleye havaya uçar. Fabrikadan bir sızıntı olsa, sızan kimyasalların toprağa karışmasıyla insan ve hayvanların içme suları zehirlenecek, tarım alanları geri dönülemez şekilde kavrulup çoraklaşacak.

Zamanında demir çelik sektörünün çevreye yayığı kül partikülleri ile Hatay'ın fasülye ve narenciyesinin kalitesi ciddi oranda düşyü, yine aynı şekilde çamaşır suyu fabrikalarının atıklarından kaynaklı olarak ve toprağımızın zarar görmesi ile dünyada sadece İskenderun'da yetişen Ayçay şekeri portakal cinsinin türü yok oldu. Şimdi de Arsuz'da yetişen ve depolanan tarım ürünleri risk altında. Her şeyi geçelim mahallenin ortasında her an patlamaya hazır bir fabrika olacak. Nardüzü'nde yapılacak bu kimyasal atık ve üretim fabrikası patlamaya hazır bomba gibi olacak’' ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM'A SORU ÖNERGESİ

Şahin ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a konuyla ilgili bir soru önergesi de verdi. Şahin önergede şu sorulara yanıt aradı:

1. Söz konusu fabrikanın insan, hayvan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri konusunda değerlendirme yapılmış mıdır? Bu konudaki ön hazırlıklarınız nelerdir?

2. Projenin yerleşim yerlerine uzak bir yere yapılması konusunda çevre ve sağlık örgütlerinin belirlediği sınırlar gözetilmiş midir?

3. Proje neden yerleşim alanlarının içine, mahalle merkezine projelendirilmiştir?

4. Fabrikada bulunacak kimyasallardan kaynaklı riskler ve istenmeyecek olası kazaların meydana gelmesi halinde insan ve çevreye vereceği zararlar düşünülerek neden proje yerleşim ve tarım alanlarından uzak bir bölgede değil de Nardüzü Mahallesi´nin tam ortasında kurulmak istenmektedir?