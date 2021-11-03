Hekimlere arşiv araştırması şoku

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, açıktan atama ile devlette görev yapmak isteyen bir çok hekimin arşiv araştırma sorununu TBMM gündemine taşıdı.

Mehmet SERBES

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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, birçok hekimin arşiv araştırması adı altında yeni bir güvenlik soruşturması işkencesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

TUS'U KAZANANLAR DA BEKLİYOR

5 Nisan'dan bu yana açıktan atama, Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması, Tıpta uzmanlık sınavını kazanarak göreve başlamayı bekleyen hekim, diş hekimi ve eczacıların 17 Nisan'da yeniden çıkarılan arşiv araştırması adı altında güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, “Yüzlerce sağlıkçı başvuru ilan metninde olmamasına karşın kura sonrası çıkan arşiv araştırmasına dahil edilmiştir. Şu an bu sağlıkçılar kendileri hakkında verilecek kararı beklemektedir” dedi.

HEKİMLER ÇALIŞAMIYOR, EKONOMİK ZORLUK YAŞIYOR

Daha önce olmamasına karşın açıktan atama için kuraya başvuran hekimlere kura sonrası ilişik kesme şartı getirilmesi nedeniyle de yüzlerce hekimin çalışamadığı için aynı zamanda ekonomik açıdan da ciddi kayıp yaşadığına işaret eden Dr. Şevkin, ayrıca devlet memuru iken asistanlığı bitirip atama bekleyen doktorlara da arşiv taraması yapıldığını, bir kısmının atamasının sakıncalı bulunarak yapılmadığına vurgu yaptı.

ASİSTAN DOKTORLARIN NÖBETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yeniden arşiv soruşturması istenmesinin akla mantığa aykırı olduğunu söyleyen Dr. Şevkin, “Öte yandan asistan doktorların 36 saatlere varan nöbet uygulamasına tabi tutulması Rümeyse Berin Şen kızımızın ölümüne neden olmuşken bu uygulamanın devam ediyor olması akıl tutulmasıdır. Bu saçma uygulamalar derhal düzeltilmelidir” diye konuştu.