Helikopter kazasına ilişkin davada pilotun 6 yıl hapsi istendi

Bostancı’da helikopterin düşmesi sonucu iş insanı Halil İbrahim Ünver’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, pilot İsmet Özgür hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul’da 2018 yılında meydana gelen ve iş insanı Halil İbrahim Ünver’in (68) yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Helikopter pilotu İsmet Özgür hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 6 Eylül 2018’de Ünver Air’a ait TC-HYU kuyruk numaraları helikopterin Kartal’dan havalanarak Büyükçekmece’ye hareket ettiği ve bilinmeyen bir sebeple Bostancı önlerinde denize düştüğü hatırlatıldı.

Bostancı Feribot İskelesi’nden Adalar istikametine seyreden Nazende-1 isimli yolcu motoru tarafından Pilot İsmet Özgür’ün bilinci açık şekilde, Halil İbrahim Ünver’in ise bilinci kapalı bir şekilde 17.05 sularında gemiye alındığı kaydedildi. Pilot Özgür’ün hastaneye kaldırıldığı, Ünver’in ise hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

YOLCU GEMİSİNDEKİLER YARDIM ETTİ

Nazende-1 isimli yolcu motorunun kaptanı Sami Yüzseven ifadesinde, olay günü limandan çıkar çıkmaz teknede bulunanların helikopterin düştüğünü söyledikleri anda rotasını olay yerine çevirdiğini anlattı.

Olay yerine vardıklarında iki kişinin suda olduğunu gördükleri ve iki kişiden birinin bilincinin kapalı olduğunu söyleyen tanık Yüzseven, iki kişiyi gemi güvertesine aldıklarını belirtti. Bir kişinin bilincinin yerinde olmadığını kaydeden tanık Yüzseven, diğer kişinin doktor olduğunu söyleyen bir yolcu tarafından ilk müdahalesinin yapıldığını ve iskeledeki ambulansa teslim edildiğini söyledi.

ÜNVER’İN KIZI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Halil İbrahim Ünver’in kız kardeşi Selin Ayla Ünver’in alınan beyanında “Halil İbrahim Ünver’in kızı ve tek yasal mirasçısıyım. Kazanın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum ancak bununla ilgili kimseden dava ve şikayetim yoktur” dediği hatırlatıldı.

34 YILDIR PİLOTUM

Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren helikopter pilotu İsmet Özgür “34 yıldır pilotum, 13 yıldır sivil havacılık sektöründe uçuyorum. 8 yıldır Ünver Holding bünyesinde Ünver Havayolları firmasında pilot alarak çalışıyorum. Olay tarihinde uçuş yaptığım helikopter 2007 model olup, 2017 yılında Yunanistan’dan satın alındı. Satın alındıktan sonra gerekli bakımları yapıldı” dedi.

SES DUYDUM

Kazadan önce helikopterle yaklaşık 54 saat uçuş yaptığını, olaydan önce helikopterin 15-20 gün kadar önce motor sisteminde küçük bir arıza yaşadığını kaydeden şüpheli Özgür, söz konusu arızanın giderildiğini ve tüm bakımlarının yapıldığını belirtti.

Olay tarihinde helikopteri tek pilot olarak kullandığını söyleyen Özgür, “Kalkış yaptıktan 7-8 dakika sonra yaklaşık 225 metre yüksekteyken ve Bostancı açıklarında seyrederken normal rotada giderken birden daha önce hiç duymadığım ‘Çavv’ diye bir ses duydum. Ben 34 yıllık pilotum daha önce hiç böyle bir ses duymamıştım. Motordan veya Pal’den gelip gelmediğini bilmiyorum. Daha önce kullandığım helikoptere hiç yıldırım çarpmamıştı. Yıldırım çarpma olup olmadığını da değerlendiremiyorum” ifadelerini kullandı.

9 METRE DİBE BATTIK

Helikopterin ikaz ışıklarında herhangi bir değer görmediğini vurgulayan Özgür, helikopterin aniden irtifa kaybettiğini ve çok hızlı bir şekilde denize çakıldıklarını belirtti. Özgür, şöyle devam etti: “Ünver’le birlikte helikopterin içerisinde yaklaşık 9 metre dibe battık. Daha sonra denizin dibinde kendimizi hızla yukarıya tahliye ettik. Ardından olay mahallinden geçen bir gemideki şahıslar bize yardım ettiler.”

Özgür, kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru olmadığını savunarak suçlamayı kabul etmedi.



BİLİRKİŞİ: KAZA İNSAN FAKTÖRÜNE BAĞLI MEYDANA GELDİ

Aınan bilirkişi raporunda, kazanın durumsal farkındalığın kaybedilmesi neticesinde, su üzerindeki konumun tam olarak tespit edilemeyip, insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiği belirtildi.

Raporda, kaptan koltuğunda uçan yolcunun şirket ve hava aracının sahibi olması nedeni ile idari hususların da kazaya yan faktör olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.





SAVCILIK 6 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Savcılık, alınan bilirkişi raporuna göre kazanın insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiğini ve kazada pilotun kusurunun bulunduğunu belirterek, pilot İsmet Özgür’ün “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Pilot İsmet Özgür önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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