Hem ‘Siz doyurun’ diyor, hem de engelliyorlar

Eskişehir'de salgın döneminde Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi'nin yoksullara sıcak yemek dağıtımı için kurduğu aşevlerinin hesaplarına el koyan AKP iktidarı, şimdi de belediyelerin her türlü yardım için bağış toplamasını yasakladı.

CHP'li Odunpazarı Belediyesi Ramazan ayı ve pandemi koşulları nedeniyle zor durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım için Mayıs ayı başında, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince idare adına bağış hesabı açılması için Eskişehir Valiliği'ne başvurdu.

Başvuruyu reddeden Valilik, Odunpazarı Belediyesi'ne gönderdiği yazıda İçişleri Bakanlığı'nın pandemi tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgelerini gerekçe gösterdi. Belediyeye gönderilen resmi yazıda, “İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci ‘Vefa Koordinasyon Grubu' tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, SKT tarafından yardım talebi gerçekleştirilmeyecektir” denildi.

KURT: KANUNİ GÖREVİMİ ENGELLEYEMEZSİNİZ

CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yardım toplama talebine Eskişehir Valiliğinin ‘red' kararını ve bu kararına gerekçe gösterdiği İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerinin iptali için Eskişehir İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Kurt, “Yönetimimdeki bölgede yoksullara yardım götürmek benim kanuni hakkım ve görevim. Yıllardır yaptığımız bu görevi şimdi yapmam engellenmek isteniyor. Oysa bağış toplamak belediyeler için sadece bir yetki değil, aynı zamanda kanunla verilmiş bir haktır. Herkes yardım yapabilir ama CHP'li belediyeler yapamaz deniyor! Bu akıl almaz kararın iptali için mahkemeye başvurduk. Alınacak kararın tüm Türkiye'de halkçı belediyelerin fakire fukaraya yardımının önünü açacağına inanıyorum” dedi.

ÇAKIRÖZER: HEM DOYURUN DİYORLAR, HEM YASAKLIYORLAR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de belediyelerinin yardım amaçlı bağış hesaplarına getirilen yasaklamaya tepki göstererek şunları söyledi:

– Bir yanda ekonomik buhran, bir yanda pandemi belası nedeniyle vatandaşlarımız büyük ekonomik sıkıntılar, yoksulluk içine düştü. Bu iktidarın tek derdi ise CHP'li belediyeleri çalıştırmamak. Önce belediyelerimizin aşevi hesaplarını resmen gasp ettiler. Şimdi de kanuni hakkını kullanmak isteyen belediyelerimize her türlü yardım amaçlı bağış hesabı açamazsın diyorlar.

– Bir yanda ‘Açları da siz doyuruverin' diyen siz değil misiniz? O zaman bırakın belediyelerimiz hayırsever yurttaşlarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yanında olsun. Yardımın iktidarı muhalefeti olmaz. Şu zor dönemde fakir fukara için kim ne yardım yapabiliyorsa önünü değil engellemek, tam tersine sonuna kadar açmak lazım.

ZARARIN SORUMLUSU SİZ OLURSUNUZ

– Odunpazarı örneğinde olduğu gibi belediyelerimizin yardım yapmasına izin verilmemesi nedeniyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik temel hizmetler engellenmiş olacak. Ve insan yaşamını etkileyecek nitelikte telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olunacaktır. Bu zararın vebali siyasi gerekçelerle bu saçma yasağı getirenlerin olacaktır.