Hem yangınlar hem de corona vaka ve ölümleri arttı

Ülkenin bir çok yerinde çıkan orman yangınları ülkenin birinci gündem maddesi haline geldi. Canla başla çalışan söndürme ekipleri ve yangından etkilenen yurttaşlar yangın koşullarında Covid-19 önlemlerini ikinci plana itti. Vaka ve ölüm sayılarının hızla artmasına rağmen Covid-19 salgını kanıksanır oldu.

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Son 7 günde orman yangınları ile birlikte Covid-19 vaka ve ölüm sayılarında da endişe verici artış oldu. Yangın bölgelerinde aşı tedariki ve saklanması ile yangına müdahale eden ekiplerin salgına karşı korunmasında sıkıntılar yaşanıyor.

Türk Tabipler Birliği'nin yangın bölgelerinde inceleme yapan ekipleri, yangına müdahale edenlerin salgına karşı olabildiğince korunması için uygun önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti

“126 ÖLÜM KANIKSANMASIN”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala da böyle giderse daha çok insanın yitirileceğini belirterek, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı;

“Orman yangınları ile birlikte Covid-19 ölümlerindeki artış da sürüyor maalesef. Son bir haftada günlük ölüm sayısı 51’den 126’ya yükseldi. 126. Kanıksanmasın! Covid-19 hastalığı nedeniyle 126 yurttaşımızı daha kaybettik. Böyle giderse, daha çok sayıda insanımızı yitireceğiz.”