Her gün 7 orman yangını çıkıyor…

Türkiye yeşilini kaybediyor. Son 5 yılda 13 bin 853 ormanı alevler yuttu. 62 bin hektarlık alan kül oldu.

DENIZ AYHAN

Akdeniz ve Ege'de ciğerimizi yakan orman yangınları sadece Türkiye'nin değil, dünyanın baş edemediği bir doğa faciası. Doğadaki yeşil, her yıl biraz daha azalırken bu güzelliğin tekrar canlanması yıllar alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Türkiye'de son 5 yılda 13 bin 853 orman yangınında, 62 bin 315 hektarlık alan kül oldu. Ülkemizdeki yangınların % 89'una insanların dikkatsizliği neden oluyor. Orman kenarına atılan sönmemiş bir sigara, anız ve çöp yakılması, çocukların ormanda ateşle oynaması, piknik amacıyla ateş yakmak, havai fişekler, yol ve benzeri inşaatlardaki patlayıcı maddelerin otları tutuşturması, mangal partileri, yangınlara neden olan başlıca ihmaller.

En büyük neden ihmal ve dikkatsizlik

Yangınların % 31'i ihmal ve dikkatsizlik, % 6'sı kasıt, % 5'i kaza, % 47'si nedeni bilinmeyen yangınlar olarak kayıtlara geçti. % 11'i ise yıldırım ve yüksek gerilim hatlarından kaynaklanıyor. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınların nedenleri arasında terörün yanı sıra yerleşim yeri kazanma, yol açma, orman idaresine kızgınlık ve yabani hayvanları uzaklaştırma gibi nedenler gösteriliyor.

Yangın sayısı giderek artıyor

2015'te 3 bin 219 hektarlık orman alanı yangınlarda kül olurken bu sayı her yıl artıyor. 2020'de rakam, 20 bin 971 hektara çıktı. Türkiye'de 22.7 milyon hektar büyüklüğünde ormanlık alan var ve orman varlığının % 55'i yangın açısından riskli bölgede yer alıyor. Her yıl ortalama 2 bin 390 irili ufaklı orman yangınıyla karşılaşıyoruz. Bir başka deyişle her gün 7 yangın meydana geliyor. Yangınlar açısından en talihsiz ay ise ağustos… 2020 Ağustos'unda 801 orman yangını oldu.

Ülke tarihinin en büyük yangını

Türkiye'de bundan önce yaşanan en büyük orman yangını yine Antalya Manavgat'ta meydana geldi. Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008'de çıkan ve 5 günde kontrol altına alınabilen yangında, 16 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Bu acıyı hafızalarda tutmak için Köprülü Kanyon rafting merkezlerinin bulunduğu alanda, yangına ait fotoğrafların da yer aldığı alevlerin yuttuğu 13 ağaç türüne ait sembolik mezarlar yapıldı.

Yangın anında neler yapabiliriz?

AKUT, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: Hemen 112'yi arayıp konum bildirin. Başlangıç aşamasındaysa yeşili bol dal parçası ve toprak atarak söndürün. Alevler yoğunsa ihbarda bulunduktan sonra hızla uzaklaşın. Alevler etrafınızı saracak gibiyse derin bir çukur açıp saklanın. Nemli toprağı üzerinize serpin, nemli bezle yüzünüzü sarın.