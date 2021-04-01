CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün SÖZCÜ Gazetesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Başdanışmanı CHP Tuncay Özkan, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul İl Başkan Vekili Gülsüm Hale Özcömert Coşkun eşlik etti. Kılıçdaroğlu gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. CHP lideri, parti olarak ülkeye demokrasiyi getireceklerini söyledi. Ve şöyle konuştu:

“Çalışıyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Demokrasiyi getireceğiz kararlıyız. Herkesin özlediği kaybolan demokrasiyi getireceğiz. Demokrasi geldiğinde rahat bir çözüm ortamına kavuşuyorsunuz. Yani insanlar düşüncelerini söylüyorlar, artısını eksisini görüyorsunuz, işi ehline teslim ediyorsunuz. Sonra onlar kendi, belli bir zincir içerisinde çözülmüş oluyor. Bazı sorunların çözümü zor; özellikle ekonomik sorunlar o biraz zaman alabilir.”

Parlamenter sisteme geçildiğinde ekonomi ve hukuk alanında yaşanan sorunların hızla düzeleceğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Parlamenter sisteme geçerken bir takvim olması ve takvim içinde hareket etmek gerekiyor. Ben eminim başta AK Parti parlamenter sisteme geçme konusunda ‘Evet' diyecek” diye konuştu.

SÖZCÜ toplumun nefes almasına imkan veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm hazırlıkları tamamlanan ama 398 gündür logo onayı verilmediği için yayın hayatına başlayamayan SÖZCÜ TV'ye ilişkin bilgi de aldı. Kılıçdaroğlu, RTÜK'ün adaletli davranması gerektiğini vurguladı. Ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Hukukun gereği neyse onun yerine getirilmesi lazım. Milletvekilleri sık sık gündeme getiriyor, televizyonlarda gazetelerde de bu konuya ilişkin yazılıyor, çiziliyor. Yani nereye kadar bekletecekler? Şunu kabul etmek lazım sizin gazete toplumun nefes almasına imkan veriyor. Vermeye de devam edecek.”