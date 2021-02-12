Hırsızlık 7 kat, kaçakçılık 9 kat, cinayet 6 kat, cinsel suçlar 10 kat arttı

SÖZCÜ’nün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, son 11 yılda cezaevi girenlerin sayısı 3.8 kat arttı.

TÜİK’in konuyla ilgili Kasım 2020’de yayınladığı son veri 2019’a ait. Buna göre söz konusu tarihte Türkiye’de ceza infaz kurumuna 281 bin 605 kişi girdi. Bu veri 2009 yılında 74 bin 404 kişiydi.

Suç türü üzerinden veriler irdelendiğinde, hırsızlık, cinsel suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık alanında işlenen suçlarda patlama yaşandığı görülüyor.

2009 yılında öldürme suçundan içeri girenlerin sayısı 1.514 iken bu sayı 6 kat artarak 9 bin 574’e yaralamada ise 4.5 kat artarak 34 bin 987’ye çıktı.

AZALAN SUÇLAR DA VAR…

Söz konusu dönemde cinsel suçlar 10 kat artarak 562’den 5 bin 800’e yükselirken, hırsızlık hükümlülerin sayısı 7 kat, uyuşturucudan hapis cezası alanlar 11 kat arttı.

11 yılda kaçakçılıktan cezaevine konulanların sayısı 9 kat artışla 935’ten 8 bin 111’e yükselirken, sahtecilik suçu 5 kat, yağma 11 kat, trafik suçları ise 15 kat artış gösterdi.

Dolandırıcılık, Askeri Ceza Kanunu ve İcra İflas Kanunu’na muhalefetten cezaevine girenlerin sayısı ise azaldı.

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