Hocaların hocasından Boğaziçililere destek: Ülkenizden ümidinizi kesmeyin, dayanın!

Siyaset sosyoloğu ve Türkiye’de iletişim biliminin öncülerinden Prof. Nermin Abadan Unat, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin başlattığı nöbete destek vermek için Güney Kampüse gitti. Unat, "Ülkenizden ümidinizi kesmeyin, dayanın!" mesajı verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren siyaset sosyoloğu ve Türkiye'de iletişim biliminin öncülerinden Prof. Nermin Abadan Unat, 17 Ağustos günü Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, meslektaşları Can Candan'ın hukuksuz işten çıkarıldığı gerekçesiyle başlattıkları oturma eylemine katıldı.

“DESTEK İSTEMEK İÇİN ALMAN BAKANA MEKTUP YAZDI”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Cem Say ve Lale Akarun bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Lale Akarun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* 150. nöbetimize çook kıdemli bir hocamız geldi: Prof. Nermin Abadan Unat. Hocamız öğrencilerimize şöyle seslendi: Ben 1 ay sonra 100 yaşında olacağım. Bu ülke daha güzel günleri hak ediyor. Sizler gençsiniz; ülkenizden ümidinizi kesmeyin, dayanın!

* Nermin hocamız 2013-2014 yıllarında hala aktif araştırma yapıyordu. Yurtdışındaki Türk seçmenlerin oy verme davranışını incelemek için bir araştırma projesi oluşturmuştu.

* Soma felaketi üzerine yaptığımız araştırmaya destek istemek için Alman bakana mektup yazdı ve desteği aldık! Şimdi de hala hayatın içinde

ve can alıcı noktayı vurguluyor: Ülkenizden ümidinizi kesmeyin, dayanın. Daha iyi günler göreceksiniz. O diyorsa doğrudur.

“NERMİN HOCAMIZ BUGÜN BOĞAZİÇİ’NDE ARAMIZDAYDI”

Cem Say ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Almanca, Fransızca, İngilizce ve Macarca konuşan Nermin, 14 yaşında Budapeşte'deki Türk Büyükelçiliği'nin kapısına dayandı. Zar zor büyükelçinin yanına çıktı. ‘Benim babam Türk’tü. Ben Türkçe bilmiyorum. Türkiye'de okumak istiyorum. Param yok. Beni Türkiye'ye gönderin' dedi.

* Atatürk’ün büyükelçisi Nermin’in cebine para koydu. Tren biletini aldı, Türkiye'ye yolladı. O Nermin, Türkiye’de Prof. Dr. Nermin Abadan Unat oldu! 1921 doğumlu Nermin Hocamız bugün Boğaziçi’nde aramızdaydı.