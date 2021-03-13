İBB Meclisi’nde dikkat çeken atışma: Yallah Silivri’ye

İBB Meclisi'nin 12 Mart tarihli son oturumunda İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, gündem dışı yaptığı konuşmada internetteki ifade özgürlüğü sorununa değindi.

Freedom House'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı raporda internet özgürlüğü kategorisinde Türkiye'ye 100 üzerinden 35 vererek “özgür değil” notu ile sınıfta bıraktığını söyledi.

“İNTERNETİ HAVUZ MEDYASINA DÖNÜŞTÜREMEZSİNİZ”

Yıldız “Hükümet Türkiye’de internet özgürlüklerini nasıl baskı altına alıyor ve kısıtlıyor? Üç ana taktik kullanılıyor. Bunlardan ilki asılsız bilgi verme taktiği. Burada yandaş gazeteciler, trol hesaplar ve devlet tarafından desteklenen asılsız iddialar yayınlayan ‘haber' siteleri topluca kullanılıyor. İkincisi ise sosyal medya platformlarını, web sitelerini ve ‘siber saldırı' yaptıkları iddia edilen sosyal medya hesaplarını tamamen engellemeyi veya yavaşlatmayı içeriyor. Üçüncü taktik ise tamamen yasal. İnternette siyasi görüşlerini ifade ettikleri için bireylerin tutuklanmasının yanı sıra çevrimiçi konuşmayı suç sayan yeni yasalar ve düzenlemeler de bu taktiğe dahil. Ben burada bir kez daha hükümeti uyarmış olayım. İnternet okyanus gibidir, havuz medyasına dönüştüremezsiniz. İfade özgürlüğünün, gençlerin önünde engel olan bütün siyasileri 21. yüzyıla davet ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE'DEKİ ÖZGÜRLÜKLERDEN BİHABERLER”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da söz alarak “Bu arkadaşlar Türkiye'de yaşamıyor, kafaları Türkiye'de değil. Çünkü Türkiye'de fikir özgürlüğü sonuna kadar var. Ama Türkiye'de hakaret etme, küfretme özgürlüğü yok. Hukuk kim suç işlerse ne olduğuna bakmadan yakasına yapışır, yargılar. Türkiye'de fikir özgürlüğü tüm çerçevesiyle vardır. Ama bu arkadaşların kafası Türkiye'de olmadığı için Türkiye'deki özgürlüklerden bihaberler” dedi.

“YALLAH SİLİVRİ'YE”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Gökkuş'a yanıt vererek “Türkiye'de fikir özgürlüğü var ama ifade etmediğin sürece. İfade edersen yallah Silivri'ye” dedi. Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da “Bunu bir espri olarak kabul ediyoruz” yorumunda bulundu.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

İYİ Partili Yıldız'ın İBB'deki kadın istihdamı ile ilgili vermek istediği soru önergesi de AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi.

Yıldız önergesinde “OECD verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34,4 olarak gerçekleşti. OECD'nin 1990 yılı verisine göre de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34,2. Yani bunun 20 yılının Ak Parti iktidarı ile geçtiği düşünüldüğünde, 30 yılda hiçbir şey değişmemiş” dedi. Önergede “İBB olarak iştirakler de dahil olmak üzere ne kadar kadın istihdamı yaratıyoruz? Bu istihdamın genel istihdama oranı nedir? Belediyelerde kadınlar ağırlıklı olarak nitelikli işlerde mi yoksa niteliksiz işlerde mi çalıştırılmaktadır?” sorularını sıraladı.

Soru önergesinin başkanlık makamına cevaplanmak üzere havalesi AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi.

“KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUZ”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, “Genelde soru önergeleri reddedilmez. AK Parti'nin bunu niye reddettiğini anlayamadık. AK Parti kadın istihdamına karşı ise söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti kadın haklarına karşı tutum sergiledi, tebrik ediyoruz kendilerini” dedi. AKP'li İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da “Ak Parti'nin kadın hakları ile ilgili yaptığı çalışmaları kamuoyu yakinen biliyor. Soru önergesinin soru kısmından önceki yorumları AK Parti'ye yönelik hadsiz suçlamalardı biz bundan dolayı ret oyu verdik. Sorduğu sorular zaten İBB Başkanı'na güzelleme” açıklaması yaptı.