İBB Meclisi’nde Haliçport tartışması: Dünyada 5773 araçlık otoparkı olan port gösterin

Beyoğlu Kasımpaşa'da tarihi Divanhane Karakol binasının yol düzenlemesi için yıkımı tekrar İBB Meclis gündemine geldi. İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada Haliçport için yapılacak otopark nedeniyle tarihi binanın yıkımına tepki gösterdi.

Haliçport'un 2013'te Fettah Tamince tarafından yapımının üstlenildiğini, 2020 yılının kasım ayında da Katarlı bir firmaya ihale edildiğini anlatan Sarı, şunları söyledi:

* Memleketimize sermaye gelmesini doğru buluruz, hiç önemli değil Katar olmuş, başkası olmuş. Ama ortada yanlış bir proje var.

* Haliçport'da 2 adet 70 tekneli marina var. 2 tane 400 odalı 5 yıldızlı otel var. Bölgeye değer katar. Ama bir AK Parti klasiği yaşadık. Şehrin göbeğinde dar bir geometride 5 bin 773 araçlık otopark planlanıyor.

* Yine bir AK Parti klasiği Avrupa'da dünyada en çok AVM'ye sahip kenti oldu. 147 AVM var İstanbul'da. Bu kötü bir unvan. Bu kadar AVM ile ulaşımı, trafiği çözmeye çalışıyoruz.

* Kasımpaşa gibi dar bir alanda 3×3 şeritli otoyol yapıyoruz, sanki otoban. Hiltiler girdi ve tarihi binada yıkım var. Neden her yere otopark, AVM yapılır belli değil.

“MATEMATİĞE AYKIRI”

Sarı, Haliçport'un karşısındaki Cibali tramvay hattından teknelerle buraya taşınabileceğini, İBB'nin deniz taksilerinin kullanılabileceğini, Şişhane'deki 1100 araçlık otoparkın da kullanılabileceğini belirterek “Bu alternatifler varken 5 bin 773 araçlık otopark yapmak matematiğe aykırı” dedi.

Bölgede trafik kaosu yaşanacağını söyleyen Sarı “Bir AVM 30-34 bin müşteri alır günlük. Çalışanlar, tekne sahipleri ve otellere gelenlerle birlikte günlük ortalama 50 bin kişi gelir. Orası 50 bin kişiyi kaldırmaz” diye konuştu.

“HALİÇPORT İLE İLGİSİ YOK”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Haliçport ile alakası yok. Orada Divanhane karakoluna yapılan binaya zarar veren beton eklemeler kaldırılıyor. Orası ters bir yerdir. Yukarıdan gelen yol ile tünelden gelen araçların çakıştığı ve tek şeride düştüğü bir yer. Orada bir yol çalışması yapılıyor. Bina bilimsel metotlarla alınıp aynı şekliyle ileriye yapılacak” dedi.

Haliçport projesi hakkında da “Eskiden tersaneydi, atıl durumda kalmıştı. İstanbul'a turist getirmemiz, Türkiye'nin gelirini arttırmamız lazım. Türkiye'yi, İstanbul'u zenginleştirecek projelere akılları ermediği için bu tür projelere karşı çıkarlar. İstanbul'un zenginleştirilmesi için her şeyi yapacağız” dedi.

“KATARLILAR YAPTI DİYE…”

Sarı da “2 marina ve 2 otel var projede. Zenginlik adına evet güzel. Ama 5 bin 773 araçlık otoparkı olan dünyada bir tane port göstersin? Alternatifleri var diyorum. Bu kadar israfın ne anlamı var? Katarlılar yaptı diye onların her dediğini yapmak zorunda mıyız? Ben matematikten bahsettim, hamasetten değil. Gelişmiş ülkelerde kent içine AVM yapmıyorlar. Yaparsanız ulaşımı kışkırtıyorsunuz. Kasımpaşa gibi yere hangi akılla 5 bin 773 araçlık otopark yapılır?” diye sordu.

Gökkuş “Burada kültür sanat etkinliği olacak. Halka açık bir sahil olacak. Kasımpaşa'nın içi değil burası. 4 müze yapılacak. Yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmayalım. Projeyi iyi incelesinler Kasımpaşa, Beyoğlu halkına ne kadar faydalı olduğunu göreceklerdir” dedi.